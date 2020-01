Svensken NHL-veteranen hyllas - gör Sedinarna sällskap

Han är redan invald i Vancouver Canucks "Ring of honour". Nu hyllas Mattias Öhlund också genom att väljas in i "BC Hockey Hall of Fame", vilket alltså är provinsen British Columbias eget Hall of Fame.

Förra året valdes bland annat tvillingarna Sedin in, och nu är Mattias Öhlund en av fyra personer som väljs in i år. Bland de övriga invalda finns också en annan tidigare stjärnback i NHL: Eric Brewer.

Öhlund valdes som 13:e spelare totalt i NHL-draften 1994 och spelade elva säsonger med Vancouver innan han avslutade karriären i Tampa Bay. Han är tvåa i alla tiders poängliga för backar i Canucks med sina 325 poäng. Bara landsmannen Alexander Edler är bättre.

43-åringen kommer formellt väljas in på en middag i juli.