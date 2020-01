Svenske backen får chansen i AHL:s All Star-match

Timothy Liljegren har haft en bra säsong i Toronto Marlies och även fått göra sin efterlängtade debut i NHL. Nu uppmärksammas 20-åringens fina form då han är uttagen till AHL:s All Star-event i Calif, Ontario, det meddelar AHL på sin officiella hemsida.

Tillsammans med lagkamraten Jeremy Bracco plockas duon in till lag North Division till förmån för Drake Batherson och Reid Boucher som inte kommer vara tillgängliga. Förutom Liljegren kommer även Sebastian Aho, Jonas Johansson och Lucas Elvenes finnas med för svensk del.

