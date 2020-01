Storstjärnan nekade operation – för att kunna spela den här säsongen

– Jag var 22 år och du vill aldrig missa en hel säsong, säger han till nhl.com.

Connor McDavid leder NHL:s totala poängliga på mycket imponerande 76 poäng (27+49) på 49 matcher. Men i slutet av förra säsongen såg det ut som att Edmontons stjärna skulle missa stora delar av den nuvarande säsongen. I matchen mot Calgary i april förra året föll 23-åringen in i en av stolparna och fick flera mindre skador på sitt knä och ett brutet skenben.

– Min skada var ingen främre korsbandsskada som läkaren nästan kan fixa i sömnen utan det var mitt bakre korsband som var skadat. Bara ett fåtal läkare har utfört en sådan operation, säger McDavid till nhl.com och fortsätter:

– Jag var 22 år och du vill aldrig missa en hel säsong. Du vill aldrig gå igenom en operation. Jag skulle inte kalla att jag tog någon risk genom mitt beslut men det fanns en hel del frågor.

”Fanns dagar där det inte kändes alls bra”

McDavid vände sig till sina närmaste och hans konditionstränare Gary Robert för råd om hur han skulle gå till väga. I samarbete med några sjukgymnaster fick 23-åringen ett rehabiliteringsprogram med målet att bli helt återställd till början av den här säsongen.

– Jag ska vara ärlig att säga att där fanns dagar där det inte kändes alls bra att gå igenom den processen jag gick igenom. Man gick hela tiden och tänkte på hur det skulle se ut när jag magnetröntgade knäet. ”Skulle jag ändå behöva opererar och starta om på nytt”. Men jag bara fortsatte med min rehabträningen och till slut gav det resultat, säger han till nhl.com.

McDavids återhämtning från skadan är ett hett samtalsämnet just nu sedan dokumentären om honom "Connor McDavid: Whatever It Takes," om hans rehabilitering från knäskadan blivit officiell efter All Star-helgen.