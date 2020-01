Kristianstad lånar ut målvakten - till Hockeyettan

Den 20-åriga målvakten Oliver Tornerefelt är klar för spel i Hockeyettan och Hudiksvall. Kristianstad väljer att låna ut Tornerefelt resten av säsongen till Hockeyettan.

– Oliver är en ung mycket välutbildad målvakt från Kristianstad, men har varit utlånad till Tyringe. Så sent som i januari spelade han en avgörande roll när Kristianstad vann mot Västerås i HockeyAllsvenskan. Han har fått stå i skuggan av toppmålvakten Joel Gistedt, men vi tror han och Bosson kommer bilda ett starkt målvaktspar, säger Hudiksvalls sportchef Pär Langer till klubbens hemsida.



Oliver Tornerefelt har varit utlånad tidigare denna säsong i Tyringe i Hockeyettan. Den här säsongen har det bara blivit tre matcher för Kristianstad i Hockeyallsvenskan. Tornerefelt om att få återvända till divisionen under Hockeyallsvenskan.

– Under den senaste tiden har jag fått hoppa fram och tillbaka mellan Tyringe och Kristianstad och känner att jag behöver stabilitet så det är mycket skönt att jag nu vet att jag skall spela i Hudik Hockey resten av säsongen. Under de senaste åren har jag varit upp i Glysis några gånger och spelat mot HHC med Kristianstad så jag vet att HHC är bra. Som målvakt har jag lärt mig mycket själv, från början gick jag mycket på instinkt och gått mina egna vägar. Men under de senaste åren har jag blivit bättre på att nyttja min storlek och positionsspelet, säger målvakten till klubbens hemsida.