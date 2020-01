TV: Svenske All Star-backen nära ny NHL-chans

I New York Islanders sista match före All-Star-uppehållet besegrade de New York Rangers i Madison Square Garden. På läktaren satt Sebastian Aho, som pendlat mellan NHL och AHL de senaste veckorna och inväntar att få spela årets första NHL-match. Här berättar han om hur det går i Bridgeport och vad han har för förväntningar i sin andra AHL All-Star-helg nästa vecka.

— Så länge jag inte får åka speedskating så är jag väl ganska nöjd ändå, berättar han för hockeysverige.se.



Sebastian Aho gör sin tredje säsong i Nordamerika sedan han lämnade Skellefteå och SHL. Den första blev det 22 NHL-matcher med Islanders. Under förra säsongen blev det inget spel i NHL. Men nu är det nära att norrlänningen återigen får beträda en NHL-is. Hör honom berätta mer i spelaren ovan.