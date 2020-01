Efter cancerbeskedet - här står han på skridskor igen

Det var i december som det chockartade beskedet om att Oskar Lindblom drabbats av skelettcancer kom. Philadelphia meddelade att säsongen är över och att all fokus nu skulle ligga på behandling. Sedan dess Lindblom besökt laget vid några tillfällen och fansen har slutit sig samman och hyllat honom vid ett flertal tillfällen.För en tid sedan så berättade Philadelphias GM Chuck Fletcher i samband med en presskonferens att Lindbloms behandling gick bra, men att det var för tidigt att dra några slutsatser.

