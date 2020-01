De är SHL:s största trotjänare

Det har blivit en modern sanning att trotjänare är en utdöende art. I nedan artikel listar vi de 20 största trotjänarna just nu i SHL.







Under torsdagskvällen hyllades Joel Lundqvist storslaget i Scandinavium inför sin 1 003:e tävlingsmatch för klubben. Att 37-åringen kommit upp i så många matcher är såklart inget annat än imponerande.



Men hur ser det ut i övrigt då? Med Elite Prospects hjälp tog vi oss en titt på de spelarna i SHL som just nu har 400 eller fler tävlingsmatcher för sin nuvarande klubb.



1. Joel Lundqvist, Frölunda 1 003 matcher



A-lagsdebuterade redan säsongen 00/01 och har varit med och vunnit fyra SM-guld och tre CHL-bucklor med sitt Frölunda. Har varit lagkapten sedan han återvände från Dallas organisation 2009 och lett laget fram till otaliga framgångar. Finns det ens något slut på denna enastående karriär?



2. Karl Fabricius, Luleå 832 matcher



Liksom Joel Lundqvist kom SHL-debuten under 00/01. Har trots utflykter till både Frölunda och KHL lyckats samla på sig denna ansenliga mängd tävlingsmatcher för Luleå. Har varit med och vunnit CHL vid ett tillfälle, men ett SM-guld saknas i prisskåpet. Kommer det i vår?



3. Martin Thörnberg, HV71 741 matcher



Sågs inte som en jättetalang som junior. Men den dåvarande sportchefen i HV71, Dag Larsson, såg någonting i den unge Thörnberg och gav den nybakade senioren ett långtidskontrakt i början av 00-talet. Thörnberg tackade och tog emot genom att bli en bidragande faktor till lagets framgångar. Larsson har berättat att han nästan hade dåligt samvete över kontraktet då Thörnberg var landslagsman innan det gick ut, men knappast hade betalt som en landslagsman. Har fyra SM-guld med HV71.



Martin Thörnberg har varit med länge. Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån



4. Per Åslund, Färjestad 732 matcher



Har blivit Mr.Färjestad de senaste åren. Två SM-guld har det blivit sedan han debuterade i högstaligan 2006 och han har, utöver en säsong i DEL för Kölner Haie, varit klubben trogen.







5. Erik Josefsson, Växjö 723 matcher



32-åringen lämnade moderklubben Gislaved 2008 för att testa vingarna några mil österut. Sedan dess har han fått vara med om SHL-avancemang och dubbla SM-guld. Josefsson är DNA:t i klubben som på mycket kort tid, sett i det stora sammanhanget, gått från att vara ett mittenlag i Hockeyallsvenskan till en maktfaktor i svensk ishockey.



6. Nicklas Lasu, Frölunda 614 matcher



Lika självklart som det är att solen går upp varje morgon, lika självklart är det att Nicklas Lasu kommer ta över som lagkapten i Frölunda den dagen Joel Lundqvist bestämmer sig för att lägga skridskorna på hyllan. Moderklubben är Mölndal, men Lasu har blivit en Frölundasymbol. Återvände inför den här säsongen efter två år i Finland. 30-åringen lär nog spela många år till i Frölunda.



7. Sebastian Karlsson, Linköping 606 matcher



Har faktiskt hunnit med att spela SHL-hockey för fyra klubbar. Frölunda, Brynäs, Rögle och nu Linköping. De senare kom han till 2009 och har sedan dess blivit en institution i SAAB Arena. Men efter denna säsongen är det färdigspelat. Enligt Aftonbladet i december så kommer inte Karlsson erbjudas något nytt kontrakt inför nästa säsong.



Sebastian Karlsson kommer enligt uppgift inte att bli kvar i Linköping nästa säsong. Foto: Bildbyrån



8. Henrik Eriksson, Djurgården 584 matcher



En gnuggare och trotjänare av sällan skådat slag. ”Hank the tank” får sällan de stora rubrikerna eller annat strålkastarljus på sig. Ändå är han där kväll efter kväll och kämpar och sliter för sina lagkamrater och fansen. Har varit med på Djurgårdens hela resa från SHL, ner till allsvenskan, upp igen och hela vägen tillbaka till att vara en guldutmanare. Det faktum att han bara är 29 år borgar för många, många fler matcher för Djurgården.







9. Adam Pettersson, Skellefteå 550 matcher



Forwarden har varit med under hela Skellefteås storhetstid under 10-talet som inbringat två SM-guld och en mängd silvermedaljer. En hårt arbetande spelare som skattas högt uppe i Skellefteå.



10. Marcus Weinstock, Örebro 547 matcher



Fyller 36 år inom kort och var som ung runt i en rad allsvenska klubbar. 2010, som 26-åring, kom han till Örebro och där har han sedan blivit kvar. Har fått vara med om ett SHL-avancemang med klubben och är nu också med på resan att etablera närkingarna som ett topplag i den högsta ligan. Känns lite som ett årgångsvin som blir bättre och bättre ju äldre han blir.









DE HÄR HAR OCKSÅ GJORT MINST 400 TÄVLINGSMATCHER FÖR SIN NUVARANE KLUBB:



11. Jon Knuts, Leksand 541 matcher

12. Oscar Sundh, HV71 538 matcher

13. Mats Rosseli Olsen, Frölunda 531 matcher

14. Niclas Burström, Skellefteå 520 matcher

15. Joakim Lindström, Skellefteå 470 matcher

16. Frederik Storm, Malmö 432 matcher

17. Niklas Olausson, Luleå 427 matcher

18. Johan Alcén, Brynäs 408 matcher

19. Martin Karlsson, Leksand 406 matcher

20. Niclas Andersén, Brynäs 401 matcher