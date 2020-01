Bröt med Kristianstad igår – klar för ny klubb

Backen Joel Werner var med och förde upp Kristianstad till HockeyAllsvenskan förra säsongen. Under pågående säsong har 23-åringen inte varit helt ordinarie hos nykomlingen och bara spelat 15 matcher. Han har under säsongen varit utlånad till Mörrum och under gårdagen meddelade klubben att man bryter avtalet med honom.

– Vi bryter kontraktet och han är fri att gå till en annan förening. Joel är en härlig kille och har varit oerhört professionell men han vill ha mer speltid, sa Christian Falk igår, som är elitansvarig i klubben, till Kristianstadsbladet.

Nu har Werner hittat en ny klubbadress i Allettan-klubben Mariestad, det skriver hockeyettan.se. Ett Mariestad som ligger sjua i en oerhört jämn Allettan-tabell då man bara har fem poäng upp till serieledande Halmstad Hammers.

– Dessvärre var det lite till och från med istid, men jag är nöjd med det jag presterat när jag fått spela. Jag har också spelat i Mörrum en del, och jag känner att jag har utvecklats under säsongen. Kristianstad har ett bra och starkt lag, sedan har kanske inte poängen trillat in som de borde, men jag tror det kommer att lossna för dom, det är goa gubbar i laget, säger Werner till hockeyettan.se.