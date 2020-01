TV: Den nya svenskklubben - "Enkelt att snacka svenska"

Alexander Wennberg har spelat där hela NHL-karriären. Gustav Nyquist värvades in som free agent. Dessutom kom två svenska NHL-rookies från Djurgården in och slog sig in i truppen direkt i form av Emil Bemström och Jakob Lilja. Som om inte det vore nog har nyligen nedskickade Kevin Stenlund varit ordinarie den senaste tiden och Gabriel Carlsson har gjort några gästspel under säsongen.

Columbus Blue Jackets har onekligen fått en stark svenskprägel.

– Vi hänger ihop en del. Alla i laget är sköna men det är enkelt att snacka lite svenska. Det är skönt att kunna köra lite annat snack, säger Jakob Lilja till hockeysverige.se.

Just Lilja har gjort det bra i Columbus och hoppas nu få igång den offensiva produktionen på allvar också.

– Just nu spelar jag bra defensivt. Jag känner mig mer bekväm nu, så kanske kan jag börja skapa lite mer och producera lite mer också, säger förra säsongens SHL-succé.

Se hela intervjun i spelaren ovan.