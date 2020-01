Tidigare JVM-stjärnans succé: Höll första nollan

Filip Gustavsson avslutade säsongen 17/18 i Nordamerika och gör nu sin andra hela säsong i Ottawas system. Förra säsongen spelade han 31 matcher i AHL och två i ECHL och i år har han gjort 17 framträdanden för Belleville Senators i farmarligan.

I den 17:e matchen för säsongen, hans totalt 55:e i AHL, höll den tidigare JVM-stjärnan dessutom sin första nolla för Belleville. Han räddade 23 skott när Ottawas farmarlag besegrade Chicagos dito, Rockford IceHogs, med 3-0.

Gustavsson har vunnit tio av 17 matcher under säsongen, släppt in 3,28 mål per match och räddat 89,2 procent av skotten han fått på sig.

EFTERLÄNGTAT MÅL

En svensk som bröt en nolla var Carl Grundström, som hade gått åtta matcher utan att göra mål och dessutom lämnat isen poänglös vid sju av de åtta matcherna.

Den tidigare Modo- och Frölundastjärnan gjorde ett av målen när Ontario Reign besegrade Bakersfield Condors med 3-0. Grundström har gjort 7+9 på 26 matcher - men fem av de sju målen kom under hans tre första AHL-matcher för säsongen.