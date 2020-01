I kväll spelar Sverige om OS-guldet: "Passar att möta dem"

För tredje gången i rad är Sverige i final i ungdoms-OS. I kväll släpps pucken i finalen - och för motståndet står Japan. Ett motstånd som förbundskaptenen Alexander Bröms gillar.

– De är mer strukturerade än både Slovakien och Schweiz, säger Bröms till hockeysverige.se.

Sverige är i Ungdoms-OS final efter att ha vunnit sin semifinal mot hemmanationen, Schweiz, med 2–0. Modobacken Anna Andersson gjorde det ena målet och assisterade till Linnea Pettersson Dove som gjorde det andra. Med start 20.00 ikväll väntar finalmöte med ett Japan som imponerat stort i turneringen. I sin semifinal körde japanskorna över Slovakien och vann med klara 5-0.

Förbundskapten för OS-laget är Alexander Bröms. Han ser fram mot finalspelet med stor ödmjukhet men är också imponerad av gruppen han har med sig till Lausanne.

- Det är en väldigt rolig grupp, enkla och nyfikna tjejer. Jag ser också mycket potential i den här gruppen. Många av tjejerna ska dra iväg på hockeygymnasium nästa säsong och det ska bli verkligen bli jättespännande att följa dom, berättar Alexander Bröms för hockeysverige.se från Lausanne och fortsätter:

- Alla har verkligen lagt in 100 procent dagarna vi har varit här. Det är en jättebra grupp som fungerat galant så här långt.

"STATUSEN ÄR GANSKA STOR"

Det går inte heller att peka ut en eller ett par av tjejerna som ledare för den här gruppen i omklädningsrummet menar Bröms.

- Det är flera olika ledare. Vi har pratat om det här att även om vi har kaptener ska alla försöka leda. Det känns inte heller som att så många är blyga utan dom ta för sig och pratar väldigt mycket. Sedan är det kanske några från Stockholm som syns och hörs mer, men det tycker jag är på ett positivt sätt.



Har ni hunnit med någonting vid sidan av hockeyn?

- Inte jättemycket ännu. Vi har haft någon matchfri dag, men då har vi tränat. Givetvis har vi kollat på någon match och så vidare. Vi siktar på att gå på OS-museet innan vi åker härifrån. Sedan har det varit gruppseminarier som IOK haft och som vi varit på.

- Vi var också på medaljceremonin i förrgår då Sverige hade tagit fyra medaljer. Då gick vi en vända på stan hela gruppen. Medaljceremonin var jättehäftigt och pampigt.



Varken USA, Kanada, Ryssland eller Finland är med, men trots det har turneringen en hög status. Framförallt är det nyttig erfarenhet för tjejerna att deltaga i ett så pass stort evenemang.

- Statusen på turneringen är ganska stor. Här i Schweiz har det dessutom varit väldigt mycket publik. När vi spelade mot Schweiz nu på förmiddagen (läs: igår) var det säkert uppåt 5000 åskådare på läktaren.

- Om vi sedan ska prata om nivån, jag skulle säga att det skiljer sig väldigt mycket från lag till lag. Japan ser ganska bra ut. Sedan finns det andra lag som kanske inte kommit lika långt. Däremot när jag pratat med ledarna från andra länderna så har dom legat samlade inför det här och har kunnat förbereda sig betydligt fler dagar än oss.

- Vi hade en träning innan vi spelade första matchen och inte haft möjligheten att spelat ihop oss på något sätt utan vi fick börja ganska från noll jämförelsevis. För tjejernas del tror jag det är jätteviktigt att få spela matcher inför publik och framförallt matcher som gäller någonting. Nu har vi spelat en semifinal idag och nu ska få spela en OS-final. Erfarenheten är jätteviktig.

- Sedan hade såklart turneringen haft en högre status om Kanada, USA, Ryssland och Finland också var representerade.

Klara Kenttälä.Foto: Ronnie Rönnkvist





SKAPADE MASSOR

Om du ser till turneringen och utvecklingen på laget från första matchen mot Slovakien till måndagens semifinal, hur har du upplevt den?

- Vi har haft en bra utveckling på laget. Första matchen var lite nervös och spänd med all rätt. Det var många som gjorde landslagsdebut. Det är bara tre, fyra som varit med i 18-landslaget innan. Klart att det känns att kliva ut till en öppningsmatch på OS. Det var lite trevande så det var skönt att vi kunde vinna den matchen.

- Andra matchen där kanske inte Tyskland gjorde sin bästa match. Samtidigt tycker jag att vi var väldigt bra i den matchen. Det tycker jag är vår bästa match hittills.

- Semifinalen spelar vi helt okej, jobbar hårt och vi försöker hålla vår gameplan egentligen hela matchen. Vi försöker ta mycket puckar på mål och sätta en ganska hög press på Schweiz.

- Som jag sa har vi haft en bra utveckling och spelet börjar också sätta sig mer och mer. Tjejerna känner sig tryggare med hur vi vill spela.



Det var långa stunder spel mot ett mål i semifinalen, infann det sig en frustration hos tjejerna när inte pucken ville in?

- Jag vet inte, men får man inte in pucken trots att man skapar väldigt mycket lägen klart det börjar växa tankar som ”vad händer om vi släpper in ett mål?”

- Det var skönt att få göra det första målet och få sänka axlarna lite. Sedan tycker jag matchen levde nästan hela vägen in till slutsignalen. Jag tycker att vi kunde gjort några mål till om jag ser rent spelmässigt. Vi skapade väldigt många lägen.

- Sedan är den vissa matcher, som den mot Tyskland, där puckarna går in medan dom i andra matcher inte går in. I matcherna där inte puckarna går in gäller det att spela tajt i egen zon och inte släppa till några lägen.



"PASSAR ATT MÖTA JAPAN"

I slutet av andra perioden i semifinalen, när Sverige haft en lång press mot Schweiz mål, valde förbundskaptenen att ta en time out.

- Min bild av matchen var att vi hade tappat lite linjer, slarvade, bara spelade i flöden och åkte förbi situationer. Vi sa på bänken att vi skulle starta om och komma tillbaka till det vi skulle göra ”Prata, hjälp varandra och spela lite rakare”.

- Just då var det mycket passningar på diagonalen där vi inte hade någon adress på pucken. Vi ville spela med lite mer puckkontroll. Jag upplevde att det blev lite bättre efter det.



Ikväll med matchstart 20.00 väntar alltså OS-final mot Japan, en match som Alexander Bröms och övriga laget ser fram mycket emot.

- Tankarna hos mig inför finalen är att det kommer bli en väldigt rolig match. Jag tror att det kommer passa oss bra att möta Japan som är, när jag sett laget spela, mer strukturerade än både Slovakien och Schweiz.

- Vi ser fram emot matchen väldigt, väldigt mycket och kommer gå ”all in” för att ta hem ett guld, avslutar Alexander Bröms.

Olivia Klaar.Foto: Ronnie Rönnkvist

Sveriges trupp:

Målvakter:

1. Tindra Oknefjell, Nyköping

30 Ebba Svensson Träff, Oskarshamn



Backar:

3. Pusle Dyring Andersen, Järna

4. Anna Andersson, Modo

5. Alice Wallin, Södertälje

6. Tuva Kandell, Leksand

7. Ida Karlsson, Leksand

9. Olivia Klaar, Almtuna



Forwards:

10. Nicole Hall, Leksand

11. Julia Perjus, AIK

14. Ella Jämsén, Södertälje

15. Frida Simonsen, Trollhättan

16. Linnea Adelbertson, Södertälje

18. Beatrice Hjälm, Södertälje

19. Klara Kenttälä, SDE Hockey

20. Pandora Nåtby, Södertälje

21. Linnéa Pettersson Dove, Rönnäng



Förbundskapten: Alexander Bröms

Assisterande: John Lind