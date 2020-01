Tidigare OS-spelaren död i cancer – blev 30 år gammal

Sophie Kratzer inledde sin professionella hockeykarriär redan 2003, endast 14 år gammal, och representerade därefter klubben ESC Planegg hela sin karriär, fram till 2017.

Under sina 15 år i klubben var hon med och vann sju inhemska titlar bland annat fem i rad mellan åren 2010 och 2015. Hon var även en meriterad landslagsspelare med deltagande i fem VM och ett OS.

Under måndagen kom dock den tragiska nyheten att Kratzer har avlidit efter en tids cancersjukdom

”Vi har förlorat en stor idrottare, en fantastisk lagkamrat och väldigt god vän. Vi sänder våra kondoleanser och djupaste tankar till hennes familj och vänner. Vi är väldigt ledsna men också tacksamma för alla idrottsrelaterade och personliga minnen som vi har fått med henne. Vi kommer aldrig glömma dem och kommer alltid bära henne med oss i våra hjärtan.”, skriver klubben ESC Planegg i ett uttalande på IIHF:s hemsida.

Sophie Kratzer blev bara 30 år gammal.

We are saddened to hear about the death of long-time German national player Sophie Kratzer (30, pictured right), who also was an organizing committee member at the 2017 #IIHFWorlds. Ruhe in Frieden @S_Kratzer



➡️ https://t.co/DlmCwUGYBl



📷 Minas Panagiotakis / HHOF-IIHF Images pic.twitter.com/lsOIllBoxm