Södertälje lånar in juniorforward från konkurrenten

Skadeproblem på forwardssidan gör att Södertälje nu tvingas att agera.

Under måndagen meddelade den hockeyallsvenska klubben att man lånar in juniorforwarden Anton Gradin från seriekonkurrenten Modo.

– Han har under säsongen fått testa på spel i seniorlag men framförallt varit en tongivande spelare i J20 Superelit, vi har sett att det kan vara otroligt lyckosamt och att dessa spelare kan göra skillnad i allsvenskan. Vi är inte rädda för att ta hit yngre spelare och ge dem chansen, säger Södertäljes sportchef Mikael Samuelsson till klubbens hemsida.



19-åringen har spelat två allsvenska matcher för Modo under säsongen och har även varit utlånad till Hockeyettan-klubben Mörrum i fyra matcher.

På 31 matcher i Modos J20-lag har Gradin noterats för 25 poäng (14+11).

Låneavtalet sträcker sig fram till den 14 februari.