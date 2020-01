SHL-meriterade backen lånas ut till bottenkollegan

IF Björklöven

Mora IK - IF Björklöven

22-årige Kristoffer Gunnarsson lämnar Mora för spel i den hockeyallsvenska bottenkollegan Kristianstad.

Under måndagseftermiddagen meddelade dalaklubben att man hyr ut Gunnarsson under resterande delen av säsongen.

– Förhoppningsvis blir det en fullträff, säger Kristianstads sportsligt ansvarige Christian Falk till Kristianstadsbladet.



SPELADE SHL-HOCKEY IFJOL

Gunnarsson, som spelade SHL-hockey med Frölunda och Linköping förra säsongen, har fått ont om speltid i Mora den här säsongen, vilket nu gör att klubben väljer att låna ut honom.

22-åringen har stått för tre poäng (1+2) på 33 matcher för Mora den här säsongen.

Kristianstad ligger fem poäng under det negativa kvalstrecket med 14 omgångar kvar att spela. Mora har spenderat större delen av säsongen under strecket, men har nu avancerat upp till en tiondeplats i tabellen. Dalalaget har sju poäng ned till Kristianstad under strecket.