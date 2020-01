Modomålvakten lånas ut – ersätter skadade landsmannen

Modo besitter en av Hockeyallsvenskans allra bredaste målvaktssidor med Linus Lundin, Erik Hanses och Oliver Dackell alla tillhörandes a-lagstruppen.

Den sistnämnde har fått finna sig i att spendera säsongen ute på lån både hos Hockeyettan-klubben Örnsköldsvik, men även en kort sejour i Österrike med Graz 99ers.

Nu väntar ett nytt utlandsäventyr för Oliver Dackell.

"EN BRA LÖSNING FÖR OLIVER"

Under måndagsmorgonen stod det klart att 21-åringen lånas ut från Modo till norska Lillehammer under den resterande delen av säsongen.

– Vi ser det här som en bra lösning för Oliver att få träna och spela på en hög nivå under resterande delen av den här säsongen. Han har kontrakt med oss även nästa säsong och behöver matcher på hög nivå för att fortsätta att utvecklas, säger Modos sportchef Fredrik Glader till klubbens hemsida.

Dackell hämtas in som ersättare till långtidsskadade landsmannen Christoffer Bengtsberg, skriver Lillehammer på sin hemsida.