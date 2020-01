Målvakten lämnar Skellefteå – fortsätter karriären utomlands

Oskar Östlund hämtades in till Skellefteå som ersättare till långtidsskadade Mantas Armalis inför den här säsongen.

Under hösten har den 27-årige målvakten haft svårt att konkurrera ut storspelande Gustaf Lindvall från Skellefteåmålet sedan Armalis kom tillbaka från sin skada har Östlund bara funnits med på bänken vid ett fåtal tillfällen.

Nu står det klart att burväktaren lämnar Skellefteå. Under måndagen meddelade den tyska klubben Krefeld Penguine att Östlund skrivit på ett korttidskontrakt med klubben.

– Jag är inte nöjd med min säsong än så länge vilket gör att jag vill hitta en ny utmaning. Jacob Berglund berättade mycket positiva saker om Krefeld och Joel Johansson, som jag spelade med förra säsongen, var väldigt imponerad av de tyska fansen, säger Östlund till Krefelds hemsida.

Under sina fyra SHL-matcher med Skellefteå noterades Östlund för en räddningsprocent på 85,1 procent och släppte i snitt in 4,15 mål per match.