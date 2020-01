De uppges visa intresse för Rangers-målvakten

Det saknas inte direkt imponerande målvaktsnamn i New York Rangers. Henrik Lundqvist har varit det stora stjärnnamnet länge men svensken fyller 38 år om ett par månader och kommer att behöva ersättas.

Frågan är vilken ryss som ska fylla tomrummet efter "Henke". Alexandar Georgijev var backup i fjol och den här säsongen har han delat förstaspaden med Lundqvist. 23-åringen har dock ett utgående kontrakt och uppges vara på väg bort från Rangers.

Anledningen är att Igor Sjestjorkin finns i organisationen. Han var KHL:s bästa målvakt innan hon tog klivet till Nordamerika och den här säsongen har ryssen varit en av AHL:s bästa burväktare. 24-åringen har även fått chansen i NHL utan att göra bort sig. Han spås kunna bli arvtagare till "Kung Henrik" i New York.

Sjestjorkin ryktas få chansen som andremålvakt i NHL resten av den här säsongen för att sedan börja avlasta Lundqvist mer nästa år. För Rangers finns det därför ingen anledning att ha tre målvakter som håller NHL-klass och uppges därför offra Georgijev.

Den 23-årige ryssen uppges finnas på tradeblocket och flera lag ska visa intresse för keepern. Enligt TSN:s Darren Dreger ska bland annat Toronto Maple Leafs ligga i framkant när det kommer till vilja att trejda till sig den ryske målvakten.

Än ska det dock inte finnas något bud på bordet att ta ställning till för Rangers. New York-klubben uppges dock kräva mycket i utbyte för Georgijev. Enligt Darren Dreger skulle knappt ens Torontos finske forward Kasperi Kapanen räcka för att få igenom en deal mellan klubbarna.

