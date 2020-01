Tre svenskar nerskickade till AHL

Svenskarna Rasmus Asplund och Lawrence Pilut skickas ner till AHL. Buffalo väljer att skicka ner svenskduon till farmarligan och Rochester.

Forwarden Rasmus Asplund som draftades av klubben 2016 i andra-rundan, har spelat 28 NHL-matcher för Buffalo denna säsong. Lawrence Pilut som ej är draftad kom till Buffalo från HV71 2018. Denna säsong har det blivit sex NHL-matcher för backen. Dessförinnan 33 matcher under sin första säsong.

Kevin Stenlund skickas även ner från Columbus till AHL. Stenlund gjorde NHL-debut denna säsong och har producerat sex poäng på 17 matcher.

We have assigned Rasmus Asplund, Scott Wilson and Lawrence Pilut to @AmerksHockey.



— Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) January 19, 2020