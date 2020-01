Svenske skarpskytten bötfälls – för filmning

Nashvilles svenske skarpskytt Viktor Arvidsson tvingas böta 2 000 dollar, drygt 19 000 kronor, efter att ha fällts för filmning i mötet med Boston Bruins förra veckan, meddelar NHL på sin hemsida.

Det var precis i en situation med Bostonstjärnan Brad Marchand som Arvidsson fick en crosschecking i revbenstrakten och föll till isen. Domaren gav både Marchand (crosschecking) och Arvidsson (diving) utvisning i samband med incidenten.

Detta är andra gången inom loppet av drygt tre veckor som Arvidsson fälls för filmning av ligan.

Den 27 december tilldelades den tidigare Skellefteåforwarden en varning av NHL efter att ha bedömts ha förstärkt en situation i mötet med Pittsburgh Penguins.

Första gången en spelare blir varnad av ligan för filmning slipper spelaren undan böter, men andra gången tvingas spelaren i fråga betala 2 000 dollar i böter. Böterna höjs för varje gång en spelare fälls för filmning och vid ett eventuellt femte tillfälle får även lagets huvudtränare 2 000 dollar i böter.

Arvidsson, som dragits med en del skadeproblem den här säsongen, har noterats för 20 poäng (11+9) på 34 matcher den här säsongen.

Nashville Predators forward Viktor Arvidsson has been fined $2,000 under Rule 64 for diving/embellishment vs BOS on Jan 7.



NHL Rule 64 is designed to bring attention to and more seriously penalize players who repeatedly dive and embellish in an attempt to draw penalties. #Preds pic.twitter.com/cIDcl3FEqE