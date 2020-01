Matchvinnaren: ”Sådant händer bara i den här ligan”

Det var omdiskuterade situationer i Scandinavium när Frölunda hade fyra puckar i mål men bara fick två godkända efter den första perioden. Färjestad åt sig in i matchen men Ryan Lasch skulle till slut få sista ordet och ge Frölunda segern i prestigemötet

Frölunda-Färjestad 3-2 (2-0, 0-2, 1-0)

Frölunda: Johan Sundström, Sebastian Stålberg, Ryan Lasch

Färjestad: Linus Johansson, Daniel Viksten

Det blev väldigt omdiskuterat i Scandinavium den här eftermiddagen då Frölunda sökte revansch efter den svaga insatsen senast mot Oskarshamn. Hemmalaget rivstartade och satte gasen i botten direkt. Framför allt var Ryan Lasch stekhett och kunde ge hemmalaget ledningen - trodde han. Efter videogranskning så valde domarna att döma bort målet då både Lasch och Rakhshani befann sig i målgården. Irriterat på läktarn och i Frölundabåset.

Ilskan skulle kulminera när Lasch återigen hittade nätmaskorna men åter igen dömde domarna bort målet. Jobbigt för hemmalaget som ändå fortsatte att trumma på och hemmapubliken skulle äntligen få jubla fullt ut när Johan Sundström sköt ledningsmålet till Frölunda.

– Min bestämda uppfattning är att det ska vara mål, sa expert Sanny Lindström i C Mores sändning.



Efter en fin första period för Frölunda kunde Sebastian Stålberg göra den ännu bättre när han dubblade ledningen till 2-0. Men Färjestad, som inte hade mycket att sätta emot i den första perioden, fick en drömstart på den andra. Linus Johansson gjort allt på egen hand när han pricksköt reduceringen.



– De är solklara båda två. Det är en handpass på den sista så jag kan inte klaga på det, säger Roger Rönnberg till C More efter den andra periodpausen.

”Sånt händer bara i den här ligan”

Färjestad fick luft under vingarna i en riktigt tight och jämn match och i powerplay kunde Daniel Viksten skicka in pucken från nära håll efter förarbete av Per Åslund till 2-2. Matchen försatte att vara jämn och det krävdes något extra för att avgöra matchen. Då klev Ryan Lasch fram och efter att ha fått två mål bortdömda kunde han från ingen vinkel alls skicka in 3-2 till Frölunda. Ett mål som skulle bli matchavgörande då Frölunda vann prestigemötet i Göteborg.

– Det handlar bara om att fortsätta och inte tänka på det. Sånt händer bara i den här ligan jag har aldrig gjort tre mål men bara fått ett godkänt, säger Ryan Lasch till C More.