Förre stjärnan uppsatt på waivers

David Backes sitter på ett saftigt kontrakt med Boston Bruins och har hittills den här säsongen bara spelat 16 matcher i NHL. Det gör nu att Boston väljer att placera den rutinerade forwarden på waivers med tanken att han ska fortsätta säsongen i AHL och Providence Bruins.



Förra säsongen var Backes ordinarie i Boston och spelade då 70 matcher för klubben. Sammanlagt har 35-åringen spelat 944 NHL-matcher och gjort 554 poäng under sin karriär. Frågan är om det blir någon mer match för veteranen i NHL?

#NHLBruins place David Backes on waivers for the purpose of assignment to @AHLBruins: https://t.co/CmbEM5W2KH