Ni kan förmodligen storyn vid det här laget, men vi drar en kort sväng för sakens skull.

Under sommaren 2018 löpte William Nylanders entry level-kontrakt med Toronto Maple Leafs ut. Alla förväntade sig, så klart, att den då 22-årige svensken skulle få en rejäl löneökning från de dryga 900 000 dollar han hade i lönetaksträff i sitt entry level-kontrakt.

Vad kanske inte lika många förväntade sig var att Nylander skulle kräva uppemot åtta miljoner dollar för att skriva ett nytt kontrakt med Maple Leafs. Inte heller Maple Leafs var beredda att punga upp de pengarna för Nylander, vilket i sin tur gjorde att förhandlingarna strandade – och det länge.

Nylander omgärdades av mängder av trejdrykten under hösten och vintern och det skulle dröja fram till deadlinen för kontraktsskrivningar för restricted free agents, den 1 december 2018, innan parterna lyckades komma överens om ett nytt kontrakt. Parterna landade i ett sexårskontrakt med en lönetaksträff på 6,9 miljoner dollar per säsong, i runda slängar ett kontrakt värt 425 miljoner kronor.

"HAN HAR VARIT EN KATASTROF"

Trots att det nya kontraktet var betydligt billigare än vad Nylanders läger först uppgavs ha krävt fick han utstå en hel del kritik både från svenska hockeyfans och Maple Leafs diton för att ha varit en girig snorunge (och då är det mer tillrättalagda ordalag än de som egentligen sades).



Inte hjälpte det heller att Nylander inte alls kom upp i önskvärd nivå när han väl var tillbaka i Leafs laguppställning. Han gick mållös från sina elva första matcher och kritiken lät inte heller vänta på sig.

– Toronto hade behövt vinna fajten mot Nylander. Men de gjorde det inte. De överbetalar honom och fick sajna honom med svansen mellan benen, sade klubbens tidigare general manager Brian Burke i radioshowen Prime Time Sports.

– Han har varit en katastrof och måste bort efter säsongen. Jag tror han spelar sin sista match för Maple Leafs till våren.

När säsongen var färdigspelad stod Nylander noterad för beskedliga 27 poäng på 54 poäng.

Inte några superstarka papper, direkt.

***

I dag skriver vi 17 januari 2020.

William Nylander är mitt uppe i sin starkaste säsong i NHL-karriären. Den 23-årige Maple Leafs-forwarden har producerat 42 poäng (21+21) och är på delad förstaplats i svenskarnas skytteliga tillsammans med Vancouvers Elias Pettersson.

***

– Det här är vad vi betalade för.

Orden är Torontos många gånger kritiserade general manager Kyle Dubas när han i början av december reflekterade över Nylanders säsong. Dubas fick utstå en hel del kritik för kontraktet han skrev med Nylander för ett drygt år sedan, men 34-åringen visste så klart vad han sysslade med. Nu får Leafs, precis som Dubas säger, precis vad de betalade för.

Med en sommarträning utan distraktioner och en försäsong tillsammans med laget har förutsättningarna varit helt annorlunda för Nylander den här säsongen. I mångt och mycket ser Nylanders kontrakt mer och mer ut som ett kap – och kollar man närmare på lite siffror så är det inte något som bara är taget ur luften.

Jämför man med spelare som tjänar ungefär lika mycket som han (mellan 6,5 miljoner dollar och sju miljoner dollar) är han den fjärde mest produktiva spelaren i hela ligan. Inom det lönespannet är det bara David Pastrnak (Boston), Max Pacioretty (Vegas) och Patrik Laine (Winnipeg) som producerat mer poäng än Nylander.

HAR LÅTIT SPELET PÅ ISEN TALA

Tittar man på "hockeykort"-statistiken är Nylander trea i den interna poängligan, tvåa i den interna skytteligan och femma i assistligan i Maple Leafs. Går man lite djupare i statistiken (hämtad från Corsica Hockey) ser man att hans Corsi (CF%) på 60 procent är på tredje plats i laget, de förväntade målen (xGF) också det är trea i laget och hans poäng per 60 minuter (P/60) är fjärde bäst i Leafs. Alla hans siffror är i nivå med superstjärnorna Auston Matthews, Mitch Marner och John Tavares – alla spelare som tjänar långt mycket mer än Nylander.



Bortom alla siffror och underliggande statistik SER Nylander även ut som en annorlunda spelare den här säsongen. Han utstrålar ett självförtroende och pondus den här säsongen som saknades ifjol.

En del av förklaringen finns så klart i tränarbytet. Under Mike Babcocks ledning snittade Nylander 0,73 poäng per match. Under nye Sheldon Keefes ledning är den siffran uppe i krispiga en poäng per match. Fortsätter han på den inslagna vägen kommer han att landa på 72 poäng den här säsongen – hans överlägset bästa poängnotering i NHL-karriären.

Borta är trejdryktena.

Borta är den högljudda kritiken.

William Nylander har låtit spelet på isen tala.

Foto: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports

Tio tankar från NHL-veckan

St. Louis succé – NHL-tränarnas olycka?

Förra säsongen sparkade St. Louis huvudtränaren Mike Yeo för att sedan gå och vinna hela balunsen med dåvarande interimtränaren Craig Berube vid rodret. Nu tycks Blues lyckodrag under fjolåret nästan ha inspirerat resten av NHL-klubbarna att sparka sina tränare för att testa lyckan med en "ny" (det finns inga "nya" tränare i NHL) bänkboss.

Senast i raden av klubbar som valt att entlediga sin huvudtränare är Vegas Golden Knights som MYCKET förvånande valde att sparka Gerard Gallant för att istället plocka in Pete DeBoer som huvudtränare.

Min känsla är att gräset inte alltid är grönare på andra sidan i detta fall.

Big Boss Bäckström

I veckan blev det klart att Nicklas Bäckström blir Washington Capitals trogen i ytterligare fem säsonger. Det nya femårskontraktet är värt totalt 46 miljoner dollar, drygt 437 miljoner kronor.

Det är en imponerande (om än FULLT välförtjänt) 37-procentig löneökning från 6,7 miljoner dollar i årslön till 9,2 miljoner dollar.

Än mer imponerande är faktiskt det faktum att Bäckström förhandlade fram kontraktet helt på egen hand. För kollega Ronnie Rönnkvist berättade han i en intervju att han kände sig komfortabel att göra det då han spelat så pass länge i klubben och att han var väl medveten om sitt egna värde.

Nicklas Bäckström.Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports



Mottes mod

Inför nattens match mot Arizona valde Vancouver Canucks 24-årige forward Tyler Motte att gå ut och öppet berätta om sina problem med depression och ångest. I ett videoklipp på Canucks Twitter-konto berättar han om sin tuffa kamp, samtidigt som han hoppas att hans transparens kan få fler att söka hjälp.

– Det här handlar inte så mycket om min historia, egentligen. Jag hoppas att jag kan hjälpa en eller en handfull personer som behöver få veta att de inte är ensamma i sin kamp, säger Motte.

Det är modigt av Motte att gå ut och visa sin sårbarhet på det här sättet, samtidigt som det är en glädjande trend bland NHL-spelare att våga prata om det. Här känns det som att svenske Robin Lehner slagit in dörren för fler spelare att kliva fram, efter att han i september 2018 talade ut om sin depression och sitt alkoholmissbruk i The Athletic.

Konungens återkomst

Efter över två månaders skadefrånvaro var Sidney Crosby äntligen tillbaka i Pittsburghs laguppställning när Penguins tog emot Minnesota på hemmais under natten till onsdag, svensk tid.

Crosby visade direkt prov på sin klass när han stod för ett mål och ytterligare tre mål i Penguins 7–3-seger över Wild.

Kul för Pittsburgh och de neutrala hockeyfansen att Crosby är tillbaka. Mindre kul för motståndarna och dess fans.

Sidney Crosby.Foto: USA Today Sports/Bildbyrån



Vad innebär detta för finsk landslagshockey?

En lagändring i vårt östra grannland Finland gör att de finska NHL-stjärnorna kommer att tvingas att göra värnplikt hemma i Finland under minst tre och en halv månad. Spelarna måste göra värnplikten mellan 18 och 28 års ålder – annars riskerar spelarna fängelse.

Inkallelse sker två gånger per år: april och oktober. Oktober går bort, då NHL-säsongen drar igång då. Kvar blir april, då spelarna kan återvända från sina säsonger i Nordamerika om man inte går till slutspel.

Om spelarna ska tjänstgöra i april innebär det dock att Finland kommer att tvingas klara sig utan flertalet stjärnnamn i de kommande VM-turneringarna. Det har dock inte stoppat våra grannar från att vara framgångsrika tidigare, då de lyckades vinna fjolårets turnering med bara två NHL-spelare (om ens Henri Jokiharju och Juho Lammikko kunde räknas som NHL-spelare ifjol).

Det ska hur som helst bli spännande att se hur detta kommer att påverka finska VM-trupper i framtiden.

Borta bra, hemma bäst

Corey Crawford trivs minst sagt hemma i Montreal. Chicagomålvakten stod återigen för en storartad insats mellan Blackhawks stolpar när Chicago gästade Crawfords hemstad tidigare i veckan.

Målvaktsveteranen räddade 32 av 33 skott när Chicago besegrade Canadiens med 4–1, vilket innebär att Crawford nu vinnit sex av åtta möten med Canadiens i Montreal under sin NHL-karriär. På dessa matcher har han hållit två nollor, släppt in 1,19 mål per match och räddat 97,1 procent av skotten han ställts inför.

Imponerande.

Ovetjkin fortsätter att skjuta in sig i historieböckerna

Under natten till tisdag, svensk tid, klättrade Aleksandr Ovetjkin förbi Teemu Selänne på listan över NHL:s bästa målskyttar genom tiderna. Washingtons ryske superstjärna ligger nu på en elfteplats över de främste målskyttarna i NHL-historien och efter nattens hattrick mot New Jersey har Ovetjkin bara ett mål upp till Mario Lemieux på tiondeplatsen.

Till Wayne Gretzky på förstaplatsen (894 mål) har Ovetjkin 206 mål. Det är faktiskt inte en helt orimlig tanke att 34-åringen når upp till den ofattbara noteringen innan han lägger skridskorna på hyllan.

Glädjande besked kring Patrick

Andravalet från draften 2017, Nolan Patrick, har ännu inte kommit till spel den här säsongen på grund av de stora migränproblemen han dragits med under hösten och vintern. Nu kommer dock glädjande besked från Philadelphiahåll, där uppgifter gör gällande att 21-åringen steppat upp sin träning och att han kommer allt närmare en comeback.

Enligt Flyers general manager Chuck Fletcher väntas den forne supertalangen komma till spel under andra halvan av säsongen.

– Jag förväntar mig att han spelar den här säsongen. Han åkte skridskor idag igen. Han får upp sin belastning mer och mer. Jag tror han mår lite bättre. Men det är svårt att förutse. Han gör framsteg. Men det är långt ifrån säkert hur det går kommer att gå, sade Fletcher på en presskonferens under tisdagen.

Det är så klart sköna besked. Patrick har ännu inte riktigt blomstrat ut på NHL-nivå, men får han bara hålla sig skade- och sjukdomsfri har Flyers förmodligen en framtida superstjärna på sina händer.

Inte bara Svetjnikov – Forsberg kan också!

Tidigare under säsongen blev Carolinas Andrej Svetjnikov den förste spelaren i historien att göra ett "Zorro"-mål under en NHL-match. I veckan ville Nashvilles svenske stjärnforward Filip Forsberg visa att han inte är sämre.

I mitten av den första perioden i mötet med Edmonton Oilers plockade Forsberg upp pucken på toppen av klubbladet, rundade Oilers-kassen innan han via Mike Smith lyckades få in pucken i kassen.

Personligen går jag inte igång speciellt mycket på "Zorro"-mål. Jag förstår att det inte är superlätt att göra, direkt, men jag vet inte... Det är något som inte tilltalar mig med dem. Då ser jag hellre ett elegant klappklapp-spel eller ett stenhårt handledsskott från toppcirkeln som går ribba in.

Men sån är jag.

Marchands pinsamma miss

Brad Marchand är en av hela NHL:s bästa spelare.

Det visade han INTE i straffläggningen mot Philadelphia Flyers tidigare i veckan. I den femte straffomgången hade Bostonstjärnan kniven mot strupen sedan Travis Konecny överlistat Jaroslav Halák i straffen innan. Marchand samlade då fart, tog sats – och missade att ta med sig pucken.

Efter en kort tids överläggning bedömde domarna som att straffen var förbrukad, då Marchand faktiskt touchat pucken en aning på mittpunkten. Missen innebar att Flyers kunde vinna matchen och Marchand fick stå och skämmas en aning inför frågvisa journalister efter matchen.

