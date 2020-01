Otäck skada på Carolinastjärnan – kan bli borta resten av säsongen

– Det ser inte bra ut, säger tränare Rod Brind'Amour.



Det är oerhört jämnt kring wildcardplasten i den östra konferensen. Från Toronto som just nu har en av de tre platserna i Atlantic division till Florida som är två placeringar från den sista wildcardplatsen skiljer det endast två poäng. Carolina är ett av lagen som just nu är med i den jämna fighten om en slutspelsplats till våren men den jakten får man med största sannolikhet göra utan lagets bästa back Dougie Hamilton.



I nattens match mot Columbus föll Hamilton i en duell med Kevin Stenlund. Backen landande otäckt med hela tyngden på sitt vänsterben som vek sig mycket obehagligt. 26-åringen blev liggandes på isen och kallade snabbt på hjälp från båset och fick hjälpas av isen.

– Det ser inte bra ut, säger tränare Rod Brind'Amour till klubbens hemsida.

– Han har utan tvekan varit en av våra bästa spelare den här säsongen. Det blev en chock för alla när vi såg vad som hände, säger lagkamraten Jordan Martinook.

Enligt Michael Smith som har ingångar till Carolina rapporteras det om ett brutet vadben för Hamilton. Han kommer att undersökas ytterligare under dagen.

Dougie Hamilton suffered a broken left fibula Thursday night in Columbus. He's being evaluated by #Canes doctors and could undergo a procedure as early as today. A further update and recovery timeline will be known this evening.