Norge nästa för Almtunabacken

Almtuna meddelade igår att man väljer att gå skilja vägar med backen Jonathan Léman. Då hade ingen ny klubbadress meddelats men nu står det klart att Léman skriver på för det norska laget Narvik.



– Jag har trivts jättebra i Almtuna under den här tiden och det har varit en bra grupp med spelare där det var lätt att komma in, jag har blivit väl mottagen av alla. Men det här känns som den bästa lösningen för mig just nu, sa Léman till klubbens hemsida igår.



Det blev 17 matcher den här säsongen för 22-åringen i HockeyAllsvenskan. Nu väntar nästa utmaningen för backen då hans nya klubb Narvik just nu kämpar för att hålla fast vid den sista slutspelsplatsen. Man har just nu sju poäng till godo på jagande Manglerud med en match mer spelad.