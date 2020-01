Allt fler hockeyspelare har valt att öppna upp om sin kamp mot både ångest och depression de senaste åren. Allra mest uppmärksammad blev kanske Chicagos svenske målvakt Robin Lehner som i september 2018 tog bladet från munnen och berättade om depressionen som höll på att kosta honom livet.

Nu väljer nästa NHL-spelare att berätta om sin kamp mot sin ångest och depression.

I ett videoklipp på Vancouver Canucks Twitter-konto öppnar lagets forward Tyler Motte om hur han mått de senaste åren.

– Under mitt andra år som professionell (säsongen 2017/18) började jag känna mig mer och mer nere. Till slut blev det så illa att jag inte hittade någon energi att lämna sängen på morgonen eller ta mig ner till rinken, säger Motte.



Tyler Motte.Foto: Raj Mehta-USA TODAY Sports



Det var Mottes flickvän som i slutändan fick honom att prata ut med någon om sina problem.

– Hon pushade på mig att jag skulle åka och träffa någon. Det var ganska mycket fram och tillbaka innan jag gjorde det. Jag träffade en psykolog som då diagnostiserade mig med ångestsyndrom och depression.

– Det svåraste för mig var att acceptera det. Jag ville inte bli behandlad annorlunda. Samtidigt är det bra att ha folk runtomkring som vet och förstår vad jag går igenom. Det hjälper mig att ta mig igenom detta.

Motte låter sig inte bli nedslagen av diagnostiseringen, utan jobbar hårt varje dag för att göra situationen bättre.



– Jag har accepterat att det är något jag kommer kämpa med resten av livet, men jag har fortfarande möjligheten att påverka det, säger Motte.

– Det är många saker som jag märkt har hjälpt mig. Det är allt från att läsa böcker till hålla kontakter med vänner och gå ut och äta, prata i telefon, sådana saker.

Nu hoppas Motte att hans öppenhet kan få fler att söka hjälp.

– Det här handlar inte så mycket om min historia, egentligen. Jag hoppas att jag kan hjälpa en eller en handfull personer som behöver få veta att de inte är ensamma i sin kamp.

Under natten till fredag kommer Vancouver att spela sin årliga "Hockey Talks"-match, där man uppmärksammar psykisk ohälsa.

Sharing a story as personal as this is not an easy thing to do. @Tmotte_14 knows that.



He also knows that by opening up about his struggles, it will help others realize they're not alone. #HockeyTalks pic.twitter.com/IHUASCPYzZ