Nu lanseras Everysport Plus “Ska bli Sveriges svar på The Athletic”

Everysport Media Group meddelar idag att man lanserar en ny prenumerationstjänst för sportjournalistik med namnet Everysport Plus. Genom tjänsten får användaren tillgång till unikt innehåll och en bannerfri upplevelse inne på HockeySverige.se, men även på våra systersajter SvenskaFans, FotbollDirekt, och Innebandymagazinet.

– Det här är en del av det långsiktiga målet att bli Sveriges svar på The Athletic. Med ett paket kan användarna nu prenumerera på unikt innehåll på Sveriges främsta sportsajter, säger Max Andersson, Head of Media på ESMG.

Under hösten lanserades Hockeysverige Plus, samt en motsvarighet på Fotbolldirekt.se, och Innebandymagazinet.se. Användarna kan nu med samma inloggningsuppgifter logga in på samtliga sajter, inklusive SvenskaFans.com.

– Efterfrågan på högkvalitativt innehåll kring sport växer och vi ser att våra besökare är beredda att betala för att få både en större bredd och ett större djup i vår bevakning. Med samma inloggningsuppgifter kan man nu konsumera mer om sporten eller laget man älskar på samtliga ledande sportsajter. Everysport Plus gör också att det räcker med en prenumeration för att få tillgång till allt Plus-material, säger Max Andersson, Head of Media på ESMG.

Utöver en utökad redaktionell bevakning i både skriven och rörlig form, får Everysport Plus-användaren tillgång till en bannerfri upplevelse av samtliga sajter.

– Att kunna konsumera våra sajter utan banners har varit en efterfrågad möjlighet hos våra besökare. Genom att betala 99 kr per månad är man med och finansierar sajterna utan att exponeras för banners, vilket specifikt har efterfrågats av SvenskaFans besökare, säger Max Andersson.

FÖRST I SVERIGE

Everysport Plus lanseras idag och kan beställas inne på respektive sajt, eller via everysportplus.se. Priset är 99 kr per månad och ingen bindningstid finns. Genom Everysport Plus får användaren tillgång till unikt innehåll på Hockeysverige.se, precis som tidigare, men även på FotbollDirekt, InnebandyMagazinet och SvenskaFans. Du får även en bannerfri upplevelse av varje sajt.

– Som sportintresserad har man behövt ha ett konto på en mängd ställen och antalet plustjänster har ökat kraftigt senaste åren. Med Everysport Plus är vi först i Sverige med att paketera sportjournalistik om fotboll, hockey och innebandy i ett paket inom vilket vi planerar att lansera fler vertikaler och tjänster löpande under året, säger Max Andersson.