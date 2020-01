CHOCKEN: Sparkar succécoachen - han tar över

Han tog dem till final under första säsongen, till ett nytt slutspel förra säsongen där de snöpligt åkte ut efter flera domarkontroverser mot San Jose. Men nu sparkar Vegas Golden Knights succécoachen Gerard Gallant efter en något tyngre säsong. I stället plockar de in ärkerivalen San Joses tidigare head coach Peter DeBoer, som fick sparken tidigare under säsongen.

Vegas har haft en något tyngre säsong än väntat och ligger faktiskt utanför slutspel. De har dock bara tre poäng upp till Arizona som toppar Pacific Division. Men det räcker alltså inte för att Gallant ska få behålla jobbet.

SKULLE COACHA ALL STAR-LAGET

Även Gallants högra hand, Mike Kelly, får foten.



– För att vårt lag ska nå sin fulla potential har vi gjort bedömningen att ett coachingbyte var nödvändigt. Vårt lag har mer i sig, än det de har visat den här säsongen. Vi vill tacka Gerard och Mike för vad de gjort för Vegas Golden Knights. De har haft en stor roll i de framgångar vi haft under våra två första säsonger, säger GM Kelly McCrimmon.

Inte nog med att den tidigare fienden DeBoer tar över - Gallant var dessutom utsedd till coach för Pacific Divisions lag under den stundande All Star-helgen...

– I Peter DeBoer får vi en erkänd och erfaren huvudtränare som vi tror kan hjälpa oss att nå vårt slutgiltiga mål, säger McCrimmon.

DeBoer har tidigare lett både New Jersey och San Jose till Stanley Cup-final. Tidigare den här säsongen fick han dock sparken från Sharks.