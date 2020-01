Ni vet hur det kan vara ibland. Någon lurifax retweetar in något kul skämt i ens flöde och för några sekunder tror man det är sant. Det kan antingen vara från ett fejk-konto, eller så delar man en gammal artikel (Typ som: "Boork tillbaka i Brynäs") och låtsas att den är skriven nu.

Jag ska vara ärlig och säga att jag trodde det var en bluff när jag helt plötsligt såg att Vegas sparkat Gerard Gallant.

Jag trodde ärligt talat att han var en av de coacher som satt stensäkert. Att han skulle ha råd med en, kanske till och med två, dåliga säsonger med missat slutspel som resultat. Jag har snarare funderat på honom som en ny Barry Trotz, som ju var i Nashville som head coach under klubbens 16 första år.

Nu får succétränaren i stället sparken efter bara två och en halv säsong. Och jag kan inte fatta varför.

Visserligen var det George McPhee som plockade in Gallant som manager, inte den nuvarande general managern Kelly McCrimmon. Men även med den vetskapen är jag chockad. Och oförstående. Vem i hela världen hade gjort det bättre med Vegas än Gerard Gallant?

HADE VARIT EN UTMANARE

Han har gått till en Stanley Cup-final, med ett av tidernas mest utdömda lag, och ifjol var han bara några katastrofala domslut i serien mot San Jose ifrån att kunna få ett långt slutspel även då. Vegas var bättre än Sharks och utan tvekan det lag som hade kunnat stå upp bäst mot St. Louis från den västra konferensen.

Jag tror det hade varit samma sak den här säsongen.

Vegas har hela säsongen varit min favorit från den västra konferensen, tillsammans med Blues, och även om de inte motsvarat förväntningarna och ligger utanför slutspel är de bara tre poäng bakom divisionsledarna Arizona. Tre poäng. Men det duger inte.

Gerard Gallant fick sparken från Florida för några år sedan, under märkliga former och omständigheter, och nämndes då som en tränare som det är värt att sparka sin egen coach för att kunna plocka in i stället. Men han behöll kylan och hoppade på Vegas-tåget i stället. Han har inte direkt försämrat sina aktier där.

Nu undrar man ju vilken klubb som sparkar sin coach och plockar in Gallant i stället. Jag tror Nashville gärna hade avvaktat några dagar med att sparka Peter Laviolette och ta in John Hynes, om de vetat at Gallant funnits tillgänglig. Nu tror jag i stället att New Jersey är sugna, eftersom de ännu inte ersatt just Hynes.

TAR HAN SEATTLE?

Eller kommer Seattles general manager Ron Francis slå en signal och fråga Gallant om han vill göra samma sak med dem som han gjorde med Vegas?

Peter DeBoer är en duktig coach som förmodligen kommer ta Vegas till slutspel och kommer göra att de är contenders även de kommande åren. Men gör han laget bättre? Är han rätt person att över tid leda och utveckla Golden Knights? Kanske - men jag hade hellre behållit Gerard Gallant. Dessutom ska vi komma ihåg att DeBoer kommer från Vegas ärkefiende San Jose Shark - som ju slog ut Vegas i den klassiska slutspelsserien förra året.

Vi har varit med om några coachbomber de senaste åren. Joel Quennevilles entledigande från Chicago förra året kom som en chock, men han hade varit där ett decennium och det hade varit uppenbart under en tid att han och GM Stan Bowman inte var bästa vänner. Att Mike Babcock skulle ryka från Toronto trodde vi väl inte inför säsongen, samma sak med Laviolette i Nashville, och sen har vi ju skandalen kring Bill Peters och Jim Montgomery-situationen i Dallas.

VILKA SPARKAR SIN COACH?

Men det här är för mig en större bomb. Det här sker på rent hockeymässiga grunder, i ett lag som inte verkar må speciellt dåligt, i en klubb som mer eller mindre bara upplevt framgångar och som varit en dundersuccé i NHL.

Och det kom verkligen från ingenstans. Ingenstans hade jag ens läst eller hört att Gallant var ifrågasatt. Då menar jag både internt och externt.

Sju coacher har fått sparken i NHL den här säsongen. Det kommer bli en åttonde. Frågan är bara vilka som sparkar sin coach för att plocka in Gerard Gallant.