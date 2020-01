Har ögon på sig efter målsuccén: ”Finns en del intresse från SHL”

Södertälje har haft det tufft under delar av årets säsong men en spelare har levererat direkt från säsongsstart.

Ludwig Blomstrand ligger tvåa i den allsvenska skytteligan och revanscherar sig efter det tunga fjolåret. Hans framfarter går inte utan notis.

– Det har funnits en del intresse från SHL, berättar 26-åringen för hockeysverige.se.



Ludwig Blomstrand har haft en bra säsong i SSK ända sedan nedsläpp i höstas.

Även under Södertäljes tuffaste stunder den här säsongen, när laget legat under kvalstrecket, har den 26-årige forwarden levererat.

För hockeysverige.se berättar Uppsalakillen om den speciella säsongen som Södertälje har haft.

– Det har varit ganska turbulent allmänt tycker jag – hela säsongen. Nu har vi äntligen hittat sätt att vinna matcher och det är ju det som är betydelsefullt i slutändan, säger Blomstrand.

Vad menar du när du säger turbulent?

– Det blir ju väldigt speciellt med tränarbytet och allt kring det, vi har även en ny styrelse. Flera spelare in och mycket spelare ut. Vi har inte lyckats vinna matcher och det är mycket runt allt det som påverkar sin syn på säsongen.

”FÅR SLITA MYCKET NU EFTER VÅR SÄSONGSSTART”

Nu har dock Södertälje kommit igång rejält och har klättrar uppåt i tabellen efter att ha harvat nere i botten under inledningen. Blomstrand menar att det är små saker som har kunnat leda till förändringen.

– Det stora är att vi har köpt in och alla gör det som ska göras ute på isen. Vinna matcher gör mycket för gruppens självförtroende också. Vi har kommit in i ett flow och det känns jäkligt bra just nu, säger han och fortsätter:

– Det är klart att Nichlas (Falk) och Dennis (Bozic) har ändrat lite smågrejer i spelet som de tror på. Jag tror också att det har gett effekt. Det är roligt att det har börjat vända nu.

Det har inte alltid varit positivt för SSK den här säsongen men nu har Blomstrand & Co kommit igång rejält.Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån



SSK:s klättring i tabellen har lett till att laget nu innehar den sista slutspelsplatsen i Hockeyallsvenskan. Enligt 26-åringen är de där för att stanna.

– Jag tycker att potentialen har funnits där hela säsongen men det har inte riktigt klaffat hela tiden. Det är kul men det är många tuffa matcher kvar, speciellt i morgon (läs onsdag) borta mot Björklöven så vi ska inte ropa hurra bara för att vi är på slutspelsplats just nu.

– Vi får slita extremt mycket nu efter den säsongsstart vi hade men jag tycker absolut att vi är ett lag som ska vara bland de åtta bästa.

Ludwig Blomstrand själv har haft en fin säsong då han har levererat nästan ända från start. Hans spel har dock också blivit bättre i takt med att laget förbättrats.

– Det är klart att mitt spel också har fått ett lite lyft det senaste men jag tycker överlag att min säsong har varit bra. Det är tufft när man inte vinner matcher, då är det annorlunda även om man själv spelar bra.

”VORE JÄKLIGT COOLT ATT VINNA SKYTTELIGAN”

Han spelar i SSK:s förstakedja tillsammans med Christopher Liljewall och Nick Olesen. Den senaste tiden har trion varit glödhet och på de åtta senaste matcherna har de kombinerat för totalt 40 poäng, fem pinnar i snitt per match.

– Jag spelar i en superbra "line". Det har stämt för oss, jag och "Stoffe" har spelat tillsammans hela säsong så man vet ju lite vad man går för. Vi alla tre är på varandra ganska mycket på träningar. Vi har en bra relation och tycker alla att det är kul att spela hockey tillsammans.

Blomstrand leder lagets interna poängliga med 34 poäng på 35 matcher (tia i HA-poängligan), det är mer än dubbelt så mycket som i fjol då det bara blev 15 poäng på 36 matcher för forwarden. Då drogs han dock med skadebekymmer som begränsade honom under stora delar av året.

– Förra säsongen var ju lite hackig för mig då jag hade problem med ljumskar. Jag har lagt upp träningen på ett lite annorlunda sätt och är mer noggrann med tanke på att det blev som det blev i fjol.

– Vi hade ett nytt upplägg i fysen allmänt och jag tycker att kroppen känns bra tack vare det.

Ludwig Blomstrand.Foto: Bildbyrån/Andreas Sandström



Hans 21 mål är näst bäst i Hockeyallsvenskan den här säsongen. De enda som kan mäta sig med Blomstrand är Modos Jonathan Johnsson, också 21 kassar, och Albin Lundin som leder med sina 22 mål. Jakten på skytteligasegern är dock inte något som han prioriterar.

– Det blir bara någon gång när man får en heads up från nära och kära som man vet att man är där. Det är inget att lägga fokus på utan nu gäller det tänka på att vinna matcher och ta SSK till slutspel, det är viktigast.

– Sedan försöker man alltid att göra sitt bästa och det är klart att det vore jäkligt coolt att vinna skytteligan men det är inget jag tänker på. Man får se vart man landar när säsongen är slut.

”SHL ÄR SJÄLVKLART NÅGOT MAN STRÄVAR EFTER”

När det går bra för en spelare i Hockeyallsvenskan så brukar det nästan alltid göra att flera andra lag flockas för att signa upp spelaren. Blomstrand sitter på ett utgående kontrakt och har även han fått höra om intresse från högre makter.

– Det har funnits en del intresse från SHL. Det är också något som man får lägga lite åt sidan just nu. Fokus är bara på SSK just nu. Det är bara att köra på och sedan får man ta hjälp av agent med sådant till våren.

Har du det som ett mål för dig att återvända till SHL?

– Det är klart att man strävar efter att få spela i en så hög och bra liga som möjligt. Jag tror fortfarande att om vi kommer in i slutspelsserien, då finns det möjligheter för oss att också kunna vara nära och fajtas om det.

– SHL är ju självklart något man som man alltid strävar efter, NHL också, så länge man spelar.

Blickar Ludwig Blomstrand mot spel i en högre liga nästa säsong?Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån



26-åringen har tidigare fått känna på SHL-spel vid två tillfällen, han fick spela 18 Elitseriematcher för Djurgården som junior och säsongen 2017/18 fick han chansen i Karlskrona men lämnade efter endast tio matcher.

Nu är Ludwig Blomstrand bättre förberedd ifall SHL-chansen skulle dyka upp.

– Man ska hitta en omgivning man trivs i. Det finns kanonlag men sedan kan det också finnas lag som inte passar lika bra för en. Det gäller att vara mer noggrann och titta hur det ser ut i lag med tränare, lagbyggen och så vidare. Det ska bli spännande att se vad som händer framöver.

Är du redo att ta klivet upp till SHL?

– Ja, det tror jag. Man har ju spelat hockey ett tag nu så något borde man ju ha lärt sig (skratt).