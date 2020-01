Utlånade forwarden återvänder till HV: ”Det är här jag vill spela”

Johan Johnsson fick en mycket begränsad roll i HV71 under hösten och därför lånades han ut till Oskarshamn för att få speltid. Nu, efter tio matcher i konkurrenten, är den 26-årige centern tillbaka i Jönköping.

– Jag hoppas att tiden i Oskarshamn kan hjälpa mig till att komma tillbaka hit och ta en annan plats än vad jag hade när jag drog i väg, säger han till JP.

Efter tio matcher i Smålandsrivalen Oskarshamn är Johan Johnsson nu tillbaka i HV71.

Han lånades ut till IKO i början av december för att få speltid och lånet förlängdes sedan efter nyår men nu är det avslutat och 26-åringen är en HV-spelare igen.

– Det var kul att komma tillbaka hit och att träffa grabbarna igen. Det här är ju mitt lag liksom och det är här jag vill spela. Jag hoppas att tiden i Oskarshamn kan hjälpa mig till att komma tillbaka hit och ta en annan plats än vad jag hade när jag drog i väg, säger Johnsson till Jönköpings-Posten.

ÅTERVÄNDER MED STÄRKT SJÄLVFÖRTROENDE

I HV snittade han 6,43 minuter i istid per match innan utlåningen och det blev bara en poäng på 19 matcher för forwarden som främst användes i defensiva sammanhang.

Under sin tid i Oskarshamn har Johnsson fått ta en större roll, spela 17,43 minuter per match och fått chansen att bidra i flera spelformer. HV71 får därför in en spelare med bättre självförtroende än när han lämnade.

– Jag kom in och kunde spela den där ryggradshockeyn som man gör när man får den speltiden. Jag fick en chans att visa mer vad jag kan på riktigt, både offensivt och defensivt, säger 26-åringen till JP.