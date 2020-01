Efter misslyckandet förra året – OS-målvakten vill till VM

Sara Grahn var på isen när Sverige förlorade den avgörande matchen och åkte ur A-VM ner till B-turneringen. Hon har tidigare varit tveksam kring en fortsättning i landslaget men är nu tydlig med att hon vill vara med på resan tillbaka för Damkronorna.

– Det känns som en rolig utmaning – jag tror ändå det här kan leda till något stort, säger 31-åringen till hockeysverige.se.

SDHL är den liga i Sverige som utvecklas mest just nu. Idag är den kanske rent av världens bästa liga på damsidan. Ligan är också extremt internationell med runt 100 spelare från olika nationer. En av våra starkast lysande svenska profiler i ligan är Luleås landslagsmålvakt, Sara Grahn. Hon ser mycket positivt på just ligans utveckling.

– Senaste två säsongerna tycker jag ligan har tagit extremt stora steg. Jag har upplevt att flera lag blir mer vältränade. Det är också en mer seriös nivå kring allt, berättar Sara Grahn och fortsätter:

– Sedan tar lagen in fler bra spelare. Då blir det såklart en hårdare konkurrens. Ligan har aldrig varit bättre än i år.



Landslagsmålvakten upplever också att det har blivit skillnad i själva spelet senaste säsongerna.

– Ja, det tycker jag. Det är mycket bättre hockey nu jämfört med hur det varit innan. Det ställs mer krav på att passningarna sitter och allt sådant. Det märks att alla lag trycker på att det är viktiga bitar.

– Sedan är det sex, sju lag som är med och strider i toppen, vilket jag tycker är jättebra och jättekul.

”DET MÄRKS ATT DET ÄR FLER SOM KOLLAR”

Även det mediala intresset för ligan har ökat markant senaste säsongerna.

– Det ser vi spelare bara som något positivt, att vi syns mer. Speciellt nu när C More sänder matcherna. Det är ett otroligt steg i rätt riktning. Det märks också att det är många som kollar på hockeyn mer än man gjort innan.

– Sedan brukar jag inte läsa så mycket i tidningarna eller på Twitter. Jag försöker undvika dom sammanhangen lite, men det är, som sagt var, jättebra att damhockeyn blir mer synlig och folk får upp ögonen för den.

Vad måste fortfarande bli bättre?

– Någonstans känner jag att vi svenska spelare måste få ta mer plats. Det är såklart jättebra att vi har utländska spelare, men svensk hockey drabbas såklart av det.

– Det är också vad som kanske måste bli bättre, att vi måste låta oss svenska spelare få mer utrymme och speltid för att utvecklas.

Sara Grahn har återigen varit en av SDHL:s bästa målvakter hittills.Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån



Sara Grahn lämnade Brynäs inför säsongen 2018/19. Då var Gävleklubben långt ifrån vad den är idag på damsidan. Att klubben idag gör en seriös och allvarlig satsning på damhockeyn är något som gläder 31-åringen.

– Jag tycker det är jättebra att Brynäs gör det satsningen som dom gör nu. Någonstans känns det som att klubben tog det vi sa på allvar i samband med att jag lämnade. Jag är jättestolt och glad över att dom gjorde så för det behövdes göra någonting där för att det skulle bli som det är nu.

TYCKER HOCKEY ÄR ROLIGARE NU

I helgen var Sara Grahn nere i Gävle med Luleå för att möta Brynäs och att idag komma ner dit igen tycker hon numera bara är något positivt.

– Det känns faktiskt bättre den här säsongen än förra. Förra säsongen var det lite mer påtagligt än vad det var nu eftersom det idag var längre sedan jag var där.

– Nu känner jag mig mer hemma här i Luleå än vad jag gör på Gavlerinken, men självklart är det speciellt att komma dit. Jag tillbringade åtta år där och trivdes jättebra. Det är dessutom alltid kul att träffa allt från vaktmästare till ledare jag haft. Det är bara positivt att åka dit för att spela.



Hur ser du på din egen utveckling sedan flytten?

– Jag tycker att jag tar steg hela tiden. Speciellt med att hålla en jämnare nivå i spelet. Sedan tycker jag hockey är roligt nu igen jämfört med sista säsongen i Brynäs. Idag njuter jag av att gå ner och tävla mot världens bästa spelare på hallen. Jag ser det som en utveckling varje dag.

Sara Grahn har sedan många år ett nära samarbete med målvaktstränaren Pekka Alcén, ett samarbete som under säsongen mest består av telefonsamtal och videoklipp.

– Det funkar bra. Vi har telefonkontakt och jag brukar skicka över klipp till honom från matcherna på saker jag inte är nöjd med. Han kollar på dom och utefter det planerar vi lite målvaktsövningar. Vi har tre individuella pass i veckan och på två av dom brukar jag planera in lite av dom övningarna.

– Han var upp hit en gång förra året. Vi har planerat att han ska komma hit upp en sväng i februari igen om det funkar för bådas vägnar och Luleå Hockey.

BRA RELATION MED MÅLVAKTSKOLLEGAN

Som målvaktskollega i Luleå den här säsongen har Sara Grahn OS-målvakten och tillika kompisen Minatsu Murase som återvänt till hockeyn efter att ha blivit mamma.

– Jag tycker att det samarbetet har fungerat bra. Det blir som en annan situation. Vi är väldigt lika med att båda vill och krigar för att få spela, vilket gör att det är en hård konkurrens. Något som jag bara tycker är kul och utmanande.

– Vi tävlar verkligen på träningarna. Blir jag sur över att jag förlorade en dag så är hon sur nästa dag för att jag vann. Det är så det ska vara och så man utvecklas. Samtidigt har vi har en bra kommunikation och stöttar varandra oavsett vem som står, vilket känns jättebra.

Minatsu Murase.Ronnie Rönnkvist



Har du varit barnvakt åt Caspian ännu?

– (Skratt) Nej, det har jag faktiskt inte. Han är med en del på matcherna så lilla Caspian är som en del av laget.



Luleås säsong har gått lite upp och ner även om den spelmässigt tycks ha stabiliserats mot slutet.

– Det har varit, som du säger, lite upp och ner, skadedrabbat. Vi har haft det väldigt jobbigt eftersom både Michelle (Karvinen) och Emma (Nordin) har varit borta en stor del av säsongen. Det är väldigt tunga namn som vi är beroende av så självklart har det visat sig lite på resultaten.

– Jag tycker ändå att vi gjort det bra med tanke det, men ändå ligger där vi gör. Vi har haft en riktigt bra tid nu då vi haft fullt lag och jag tycker det ser jättebra ut.

– Spelet har verkligen stabiliserat sig senaste tiden. Nu har dessutom Michelle och Emma kommit igång ordentligt igen. Självklart känns det jättebra att dom är tillbaka. Det känns i hela laget att det är mer trygghet nu då vi är full trupp.

Tidigare under säsongen slutade, för många överraskande, klubbens mångåriga tränare, Fredrik Glader. Givetvis påverkade hans avhopp gruppen lite.

– Klart att det blev lite turbulent när det väl hände. Det har varit samma grupp under många år där det bara bytts ut några spelare. Vi var väldigt starka tillsammans hela tiden, accepterade det som hände, tog det på rätt sätt och lade inte ner någon energi på det.

– Jag tycker ändå inte att det påverkat så jättemycket, men det blev såklart lite omställning i början när Glader gick.



Var ni förberedda på att det kunde ske?

– Någonstans kände vi kanske att något var på gång, men jag trodde det inte riktigt. Nu blev det som det blev och inget vi kunde påverka direkt.

”KAN VARA BRA MED EN NYSTART FÖR LANDSLAGET”

Det har även varit en mycket speciell säsong med Damkronorna där samtliga landslagsspelare gick ut i en form av strejk eller bojkott i en strid om att få bättre villkor. Idag är spelarna och Svenska Ishockeyförbundet överens igen även om det sved att Damkronorna inte hade möjlighet att deltaga i två av säsongens turneringar tack vare bojkotten.

– Med facit i hand tycker jag att det var jättebra att vi gjorde det här. Det känns som förbundet verkligen tar oss på allvar nu. Det var rätt att göra det, men jag önskar att det kunnat gå fortare än vad det gjorde så vi till exempel hade kunnat spela turneringen här i Luleå. Vi stod starka tillsammans allihop och det tycker jag var strongt av oss.

Sara Grahn är redo för att tackla utmaningen som B-VM innebär. Foto: Bildbyrån



På vilket sätt känner du att förbundet tar er mer på allvar?

– Nu har vi bara varit samlade under en turnering, men det var skillnad på restider och hur dom försöker ordna saker. Allt ifrån kläder och så vidare.

– Små detaljer som ändå är så viktiga och som gör att jag känner av att det är en skillnad. Dessutom har vi fått in en mentaltränare till och så vidare. Det känns som vi tagit bra steg i rätt riktning.

Du själv har varit tveksam till en fortsättning Damkronorna, hur går dina tankar framåt?

– Jag tänker turnering för turnering för att se hur det känns. Just nu tycker jag att det är kul. Då ser jag inte någon anledning till att inte vara med. Det är kul att åka iväg och tävla mot bästa motståndarna i världen. Jag ser positivt på det.



Om Ylva Martinsen ringer och säger att hon vill ha med dig i VM så tackar du ja som det känns idag?

– Ja, det kommer jag göra. Det känns ändå som en rolig utmaning. Vi har varit på väg att åka ner till B-VM under flera år. Det kan bli en bra nystart att få börja om helt på noll. Sedan är det jäkligt tråkigt att vi är där, men någonstans kan jag ändå känna att det kan vara bra för att bygga upp självförtroende och sätta en ny grund.

– Självklart vill vi inte vara i B-VM och det var ett stort misslyckande att åka ur, men vi har haft ett dåligt självförtroende under många år som bara har byggts på, vi kanske inte riktigt har trott på det vi gör. Jag tror ändå det här kan leda till något stort, avslutar landslagsmålvakten.