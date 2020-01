Stark vändning av Brynäs – vann viktiga bottenmötet

Svep från eftermiddagens fyra SHL-matcher:

Färjestad – Oskarshamn 5–1 (3-0,2-1,0-0)

Färjestad: Vojtech Mozik, Victor Ejdsell, Daniel Viksten, Jesper Olofsson, Linus Arnesson.

Oskarshamn: Tyler Kelleher.

Oskarshamn kommer nog drömma mardrömmar om att åka på bortaresor till Karlstad.

Förra gången lagen möttes i Löfbergs Arena vann Färjestad med hela 12–0 vilket är den fjärde största segern sedan Elitserien/SHL startade 1975. Nu gick FBK på kross igen, även om det inte blev lika stora siffror den här gången.

Färjestad gick upp i en tremålsledning redan efter den första perioden där bland annat Victor Ejdsell nätade. Stjärnforwarden står nu på 14 mål den här säsongen och kliver upp i ensam ledning i skytteligan.

I den andra perioden smällde FBK dit två mål till precis i början och det kändes som att det skulle kunna rinna iväg till ännu en megakross. Tyler Kelleher lyckades sedan peta in en retur i powerplay och snyggade till siffrorna för Oskarshamn.

Det blev 5-1 till Färjestad som har 17-1 i målskillnad över två möten med Oskarshamn i Karlstad. Seriens bästa offensiva lag fortsätter trumma på och har nu tre raka segrar i jakten på Luleå som leder SHL.

HV71 – Skellefteå 2–3 SO (0-0,1-2,1-0,0-0,0-1)

HV71: Simon Önerud, Eric Martinsson.

Skellefteå: Robin Alvarez, Linus Lindström, Oscar Möller (avgörande straff)

Ett Skellefteå i storform åkte ner till Jönköping efter att ha tagit tre starka segrar i rad.

Nu är de uppe i fyra vinster.

Efter en mållös första period rivstartade HV den andra när Simon Önerud styrde in en läcker passning från Johannes Kinnvall redan efter 15 sekunder. Jönköpingslaget fortsatte pressa men halvvägs in i perioden pendlade övertaget åt andra hållet. Skellefteå tog över och vände matchen med två mål på 85 sekunder.

I början av den tredje perioden kunde dock Eric Martinsson kvittera för hemmalaget och matchen var därefter vidöppen samtidigt som både Gustav Lindvall och Hugo Alnefelt storspelade där bak.

Matchen tvingades därför till förlängning och sedan straffar där Oscar Möller kunde skicka segern till Skellefteå efter 16 straffar.

Rögle – Leksand 2–3 SO (1-0,0-1,1-1,0-0,0-1)

Rögle: Ted Brithén, Dominik Bokk.

Leksand: Jonas Ahnelöv 2, Marek Hrivík (avgörande straff).

Jonas Ahnelöv. Wow vilken målform stjärnbacken är i.

Han sköt ett mål i förra matchen mot Linköping och i dag var Ahnelöv snäppet bättre och gjorde två mål.

Rögle ledde med 2-1 precis i slutet av matchen samtidigt som Leksand drog på sig en utvisning. Då såg det hopplöst ut för dalalaget som tvingades jaga kvittering i boxplay. Ahnelöv klev då fram och skickade in 2-2 med endast 13 sekunder kvar av den tredje perioden vilket tvingade matchen till förlängning.

Där blev det mållöst och i straffläggningen var det Marek Hrivík som avgjorde för Leksand och laget har nu två raka segrar vilket gör att de lämnar jumboplatsen till Oskarshamn. De har nu lika många poäng som LHC ovanför strecket och endast målskillnad skiljer lagen åt.

Linköping – Brynäs 2–3 OT (0-0,1-0,1-2,0-1)

Linköping: Broc Little, Patrik Lundh.

Brynäs: Nicklas Danielsson, Anton Rödin, Tomi Sallinen.

Måstematch för båda lagen. Linköping låg på 30 poäng inför matchen och endast målskillnad skiljde laget från att ligga under kvalstrecket. Brynäs hade sju poängs försprång och skulle kunna lämna den värsta bottenstriden bakom sig vid seger.

Det blev tajt och snålt med målchanser i den första perioden och det skulle dröja 37 minuter innan matchens nolla spräcktes. Broc Little klev fram för LHC och skickade in det så viktiga 1-0-målet. När Patrik Lundh satte 2-0 halvvägs in i den tredje såg det ut som att östgötarna skulle kunna ta hem alla tre poängen.

Men om det är något som Linköping har haft problem med den här säsongen så är det att hålla i ledningar. Även mot Brynäs skulle LHC falla ihop trots ett övertag på två mål.

Först reducerade Nicklas Danielsson och med bara drygt tre minuter kvar att spela var det kapten Anton Rödin som kvitterade för Gävlelaget och tvingade matchen till förlängning.

Där var det Tomi Sallinen som fullbordade vändningen och skickade bonuspoängen till Brynäs som utökar sitt försprång mot de övriga bottenlagen. LHC tog en poäng i streckstriden och lyckades därför fortsatt hålla sig på rätt sida strecket.