Sportbladets avslöjande tidigare idag att Oskarshamnstränaren Håkan Åhlund valt att inte utnyttja optionsåret i sitt kontrakt slog ner lite som en bomb. Anledningen till detta enligt Sportbladets källor ska vara att han inte varit nöjd med de sportsliga beslut som tagits, framför allt inte månaderna efter klubben så bragdartat blev klart för SHL i våras.



Med andra ord är han inte nöjd med de beslut sportchefen Daniel Stolt tog och tar och de uppgifterna ger ju i sin tur styrka åt Expressens avslöjande i slutet av oktober; att det fanns en djup konflikt mellan Åhlund och Stolt. Då förnekades uppgifterna från alla inblandade parter, men strax därefter anställde man Thomas Fröberg som GM. En del i att den rekryteringen kom redan då, den hade säkert blivit av ändå, var nog för att få någon slags brandvägg mellan Åhlund och Stolt. Kyla ner relationen en smula och låta Fröberg ta den dagliga kontakten med Åhlund. Så tror jag i alla fall.







Jag såg första halvan av matchen idag mellan Färjestad och Oskarshamn och man kan lugnt säga att Oskarshamn har en hel del att jobba på i sitt spel. Det såg inte alls bra ut stundtals och man kan väl konstatera att Karlstadsgänget passar Oskarshamn riktigt illa (minns 12-0 senast det begav sig i Värmland).



Efter matchen ska Åhlund ha meddelat sitt beslut till spelartruppen och direkt när jag läste det så frågade jag mig hur bra det egentligen var. Utifrån så får man ju en lite uppgivenhetskänsla från Åhlund. Det hade väl inte varit så svårt att vänta till nästa träning med att lämna beskedet? Spelarna har väl nog med tankar i skallen ändå ikväll, och förmodligen en bra bit in på natten. Nu fick de ännu mer saker att tänka på.



Jag tillhör det fåtal som tror att Oskarshamn fortsatt kan stöka till det i bottenstriden ända in i slutet. Hand upp alla som på förhand trodde att Oskarshamn, med 20 omgångar kvar, endast skulle ha en poäng upp till säker mark...



Knappast någon som är ärlig räcker nog upp handen i detta nu.



Men laget har potential att faktiskt klara detta utan att behöva kvala sig kvar. Backen Simon Després har blivit en fullträff. Tyler Kelleher blandar och ger, men är briljant i sina bästa stunder. Johannes Salmonsson har kommit in i sin nya klubb mer och mer och hur bra har inte backen Nichlas Torp varit sen han anslöt? Han glänser inte, han dominerar inte. Men han är bestämd i försvarsspelet och det lyser pondus om honom på ett sätt som jag inte skådat tidigare under hans SHL-karriär. Det finns fler än dessa uppräknade och i många matcher så har Oskarshamn spelat riktigt, riktigt bra. Men straffats av usel effektivitet framåt.



Håkan Åhlund har hyllats och åter hyllats för bedriften att ta Oskarshamn till SHL. Med all rätt, men vi ska inte heller glömma den assisterande tränaren Fredrik Hallberg som, efter vad jag har hört, är arkitekten bakom det framgångsrika spelsystem som chockade både AIK och Timrå i fjolårets kvalspel. Sen har såklart Hallberg och Åhlund förfinat och putsat på detta tillsammans under sina år i först Pantern och nu då i Oskarshamn.



Med det sagt. Skulle det innebära någon större sportslig katastrof för Oskarshamn om man valde att avsluta samarbetet med Åhlund redan nu? Han har absolut inte gjort ett dåligt jobb och ska ha all kredd för att Oskarshamn ännu är med i rejset om att undvika kval. Men brinner han för det längre?







Han är inte nöjd med de sportsliga besluten som tagit av folk ovanför honom i hierarkin. Han meddelar truppen direkt efter en förlustmatch, ett besked som väl knappast lär lindra själen hos sårade tävlingsskallar. När han kritade på sitt nya 1+1-kontrakt förra våren så borde han rimligtvis haft en vision och ambition med laget fram till åtminstone 2021. Den verkar inte längre finnas kvar.

Man kan tycka att det kanske vore bäst att Åhlund lämnade redan nu.

Om en människa inte trivs i en organisation, borde han då verkligen vara kvar?



Jag har inte järnkoll på Fredrik Hallbergs kontraktssituation, eller hur han tänker och tycker om allt som pågår runtomkring honom. Men eftersom inget annat i nuläget är känt så kommer han i alla fall att finnas kvar i klubben till 2021 då hans kontrakt löper ut. Då kanske det skulle förenkla beslutet att låta Åhlund lämna redan nu och låta Hallberg ta över huvudansvaret, i alla fall under återstoden av säsongen.



Samtidigt sitter Oskarshamn lite i en rävsax här. Det är ingen hemlighet att firma Åhlund/Hallbergs brygd ligger bakom framgången. De har lanserat ett spelsystem som spelarna köpt och tränare som praktiserar det här systemet växer inte på träd. Det finns knappast några lediga för stunden. Då pratar jag om assisterande tränare till Hallberg.



Man kan lugnt säga att att Oskarshamn just nu sitter i en rävsax och deras fortsatta SHL-existens hänger mycket på hur mycket Åhlund brinner för detta.



Knivigt, minst sagt.

Eller? Man ska samtidigt komma ihåg att vissa olyckskorpar kraxade när Björn Hellkvist lämnade som tränare 2018. Men de som kom istället fixade ett SHL-avancemang. Återigen kraxade olyckskorparna när Gud själv, Per Kenttä, lämnade i våras. Men jag tycker nog ändå att Daniel Stolt gjort det bra som ersättare.

Jag tycker överlag att Oskarshamn är en spännande organisation som varit på uppgång under flera år. SHL-avancemanget kom oväntat, det håller jag med om. Men känslan är att de bygger på något bestående som ska hålla över tid och vara stark. Det bygget kommer inte vara klart på länge än. Därför extremt viktigt att man håller fast vid sitt spelsystem under återstoden av säsongen. Blir det kval, så har man något eget att falla tillbaka på.

Med eller utan Åhlund, det återstår att se.