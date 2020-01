Efter en succéartad fjolårssäsong i New York Islanders, där han var finalist till Vezina Trophy, priset som delas ut till ligans bästa målvakt, skrev Robin Lehner på ett ettårskontrakt med Chicago Blackhawks inför den här säsongen.

Kontraktet med Blackhawks löper således ut efter den här säsongen och Lehner har möjligheten att gå ut på free agent-markanden i jakt på ett mer pengastint kontrakt. Nu öppnar den svenske burväktaren för en fortsättning i Chicago – men inte till vilket pris som helst.

– Vi får se vad som händer, men jag har gett rabatter hela mitt liv, säger Lehner till nhl.com och syftar på att han tagit billigare kontrakt än nödvändigt tidigare under karriären.



"MARKNADEN ÄR GANSKA ÖPPEN"

Lehner tjänar fem miljoner dollar i Chicago den här säsongen.

– Jag är inte en kille som vill vara överbetald, heller. Jag vill få den respekt jag förtjänar. Vi får se vad som häder, säger Lehner.

28-åringen är inte främmande för att testa på free agent-markanden.

– Marknaden är ganska öppen. Många lag behöver målvakter och ja, det är inte speciellt många målvakter tillgängliga i sommar, säger han.

Lehner står noterad för en räddningsprocent på 92,2 procent och har släppt in 2,92 mål per match under de 23 matcher han spelat den här säsongen.