NHL-svenskens grova felsägning: ”Råkade kalla Shanahan för en...”

Det är inte alltid lätt att komma över till Nordamerika som en ung svensk, speciellt inte med språket. Det blev Johan Franzén till när han råkade kalla lagkompisen Brendan Shanahan för något grovt och oväntat.

– Jag fattade inte vad alla skrattade åt, berättar Franzén för hockeysverige.se.

Ibland kan språk ställa till det för hockeyspelare, eller egentligen för vem som helst, som byter land. En som fått erfara det är förra Detroit-spelaren Johan Franzén. I en intervju till OLD SCHOOL HOCKEY som kommer på söndag här på hockeysverige.se berättar han bland annat om följande händelse under sin första säsong i klubben.

I det Detroit Johan Franzén kommer till spelade en rad stora stjärnor som exempelvis Steve Yzerman, Pavel Datsiuk, Nicklas Lidström, Brendan Shanahan, Chris Chelios, Chris Osgood och så vidare.

– Jag kommer ihåg att jag första dagen gick från hotellet med bagen på ryggen. Det var tidigt på morgonen. Jag kom in där och hade ingen aning om vart jag skulle. ”Go that way”.

– När jag kom in i omklädningsrummet… Jag tror jag sa hej, i alla fall till dom som sa hej till mig (skratt). Där hängde jag med gruppen mycket och det var inget svårt för mig att komma in i laget, men sedan är det en annan sak att ta för sig i gruppen.

– Då var Stevie (Yzerman) kapten. Han var en av mina favoriter. När man kollade på ”super duper hockey bloopers” gjorde han en massa snurrgrejer och gjorde mål. Det där hade jag kollat på säkert 50 gånger. Han var också en sådan som bara satt och väntade på ett tillfälle att säga något samtidigt som han är så jäkla rolig och verkligen hade dräpande kommentarer. Jag visste direkt att jag inte skulle ta någon plats eller säga något som kan tolkas som kaxigt.

– Jag satt bara och lyssnade medan alla tjabblade hela tiden. ”Homer” (Tomas Holmström) på svenskengelska (skratt). Det var många hetsporrar och man bråkade på ett öppet sätt.

”VI SPELADE KORT OCH DÅ RÅKADE JAG SÄGA DET”

Hur var din engelska när du kom över?

– Jag förstod allt, men jag tyckte att det var otäckt att gå ut med laget för att äta middag. Då planerade jag till punkt och pricka vad jag skulle äta, men det gick aldrig igenom eftersom servitriserna kom med följdfrågor. ”What?”. Då kom jag av mig och sa bara ”The same”.

Det var många svenskar i laget redan från början, vad betydde det för dig?

– Det var ju skönt. ”Zäta” (Henrik Zetterberg) hade jag träffat lite i landslaget, vilket jag gjort även med (Niklas) Kronwall. Samtidigt är det svenskarna som hånar dig om du gör något fel, aldrig amerikanerna, skrattar Johan Franzén och fortsätter:

– Jag minns en gång då jag sa riktigt fel med sj-ljuden. Istället för snål jävel sa jag ”sheep fucker” (Vi översätter nog inte det) ha ha… Det var till Shanahan. Vi spelade kort och då råkade jag säga det, men jag fattade inte vad alla skrattade åt.



