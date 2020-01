Finländska ikonen riktar kritik – mot egna hyllningen: ”Det är pinsamt”

Florida Panthers hyllade i veckan flera av klubbens allra största spelare. En av dem var Olli Jokinen.

Finländaren är klubbens bästa offensiva spelare i klubbhistorien (sedan 1993) med sina 419 poäng på 567 matcher, precis före Jonathan Huberdeau som tillhör klubben nu. Jokinen var även lagkapten för Panthers under fyra säsonger.

Han själv blev därför besviken över hur klubben hade valt att hylla honom i hemmaarenan.

Varje spelare hade fått en monter med bilder och sin tröja inglasad. På finländarens tröja står det dock ”O. Jokinen” medan han alltid spelade med endast sitt efternamn på ryggen.

Det var även en modern tröja och inte en tröja som Jokinen bar under sina sju säsonger i Panthers.

– Det är chockerande. Presentationen är pinsam. Om man ska göra en sån här grej ska man göra det ordentligt, inte bara för att få upp något, säger Jokinen till finska MTV Sports.

– Jaromír Jágrs monter är fyra gånger större. Men han spelade bara för Panthers i två säsonger. Min utställning är helt annorlunda jämfört med de övriga.

Legit question @FlaPanthers , is this the best you could do ? pic.twitter.com/YGjlk3ENRl