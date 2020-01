Serierna är fortfarande unga och statistiken på så vis inte helt tillförlitlig. Saker tenderar ju att jämna ut sig över tid. Men bläddrar man i allehanda statistikkategorier finns det ändå en hel del uppseendeväckande att fundera över så här i inledningen av Allettorna.

Skövdes ursvaga boxplay (43,75%)

I onsdagens derby borta mot Mariestad släppte laget in fyra mål på fyra boxplay och tyvärr för alla SIK-fans var det inte ett enstaka olycksfall i arbetet. Över de fyra första matcherna i Allettan har Skövde en boxplayprocent på 43.75%. 16 tillfällen i numerärt underläge har resulterat i nio mål i baken. Man släpper alltså in mål i mer än hälften av sina boxplay. Frapperande usla siffror som laget måste komma tillrätta med om drömmen om fortsatt spel i playoff ska kunna bli verklighet.



Lukas Söderlunds målexplosion (sju mål på fyra matcher)

Han värvades till Mariestad för att vara en målskytt, men ingen hade väl förväntat sig att det skulle gå så bra för den unge snajpern Söderlund. Låt gå för att två av målen har kommit i tom kasse (båda på hemmaplan), men Söderlund har gjort mål i samtliga fyra spelade matcher och står noterad för sju fullträffar sammanlagt. Grymt imponerande.



Tranås boxplay-briljans kontra svaga tabellplacering

Det går inte att säga något annat än att Tranås presterat ett framgångsrikt boxplay-spel över de fyra första matcherna i Allettan. Laget har hamnat i numerärt underläge vid 15 tillfällen och bara släppt in ett enda mål. Det ger en imponerande procent på 93,33%. Starkt boxplay-spel går dock inte att översätta till starka resultat i det här fallet. Trots de fina siffrorna har laget förlorat tre av fyra matcher och ligger näst sist i Allettan södra. Det krävs en offensiv också och där har Tranås bara mäktat med sju mål på fyra fighter.



Grums trubbiga offensiv (0.75 mål per match)

Man behöver inte leta länge för att hitta förklaringen till att Grums ligger sist i den södra Allettan med fyra raka nederlag. Laget har helt enkelt inte haft en offensiv som räcker till i sammanhanget. Bara Skövde har fjuttat iväg färre skott mot mål än vad Grums gjort över de fyra första omgångarna och utdelningen på de 104 skott som ändå avlossats har varit direkt svag. Grums har bara lyckats göra tre mål på fyra matcher och snittar således 0,75 mål framåt per match. Skotteffektiviteten ligger på låga 2,88% vilket såklart inte är hållbart.



Mariestads mäktiga powerplay (42,86%)

Nog för att siffrorna blev lite boostade av att laget lyckades göra fyra mål på fyra powerplay-försök mot Skövde igår och nog för att Mariestad har ett erkänt fruktat powerplay, men siffrorna i inledningen är (precis som under delar av grundserien) monstruösa. Laget matchar spelgeniet Eddie Davidsson konstant i powerplay (han har gjort fyra poäng i spelformen så här långt) och gör i stort sett mål på vartannat läge så här långt. Sex mål på 14 försök ger en häftig procent om 42,86%. Siffror som givetvis kommer att sjunka, men signalen är skickad: hamna inte i fel bås med Mariestad som motståndare.



Visby/Roma på botbänken (36 tvåminutare på fem matcher)

Både Mariestad och KRIF har dragit på sig fler minuter totalt i den södra Allettan så här långt, men då räknas matchstraff (25 minuter styck) in i deras siffror. När det kommer till rena tvåminutare är Visby de överlägset största syndarna. Laget har över sina fem första matcher dragit på sig hela 36 tvåminutersutvisningar vilket ger ett snitt på 7,2 sådana per match. Näst värsta syndare är Halmstad som dragit på sig 24 stycken. Alltså hela 12 färre. Inte för att det kommer som någon överraskning att Visby ligger högt i utvisningsstatistiken, men det är ändå ganska uppseendeväckande siffror.



Serieledande KRIF tekar sämst av alla i söder (45,98%)

Det sägs att det är sjukt viktigt att vinna tekningar för att vara ett framgångsrikt lag. Att det till exempel krävs för att ha ett vasst powerplay. Man får börja med pucken och så vidare. Frågar vi KRIF är det nog en klyscha vi inte ska lyssna på. Laget tekar sämst i hela söderserien med en procent på 45,98%, men har radat upp fyra raka (övertygande) segrar och har ett av den unga seriens vassaste powerplay. Det går uppenbarligen att lyckas även om man tekar som skit.



Matchvinnaren Viktor Lennartsson (tre GWG)

Det råder inget snack om att sylvasse snajpern Viktor Lennartsson har steppat upp för Nybro i Allettan. Så här långt har han krutat in sex mål på fem matcher och tre av dem har varit direkt matchavgörande (så kallade game winning goals). Den uppmärksamme gör ganska snabbt matten. Nybro har vunnit tre matcher så här långt. Lennartsson har alltså avgjort samtliga.



Claes Endres målvaktsspel (två raka nollor)

Boden-keepern fick verkligen en flygande start på Allettan när han i mellandagarna höll två raka nollor mot Kiruna IF. Boden har varit spellediga sedan dess och vet således inte hur det känns att släppa in mål i Allettan ännu. Det återstår att se hur länge Endres nolla håller när laget nu åker till Stockholm över helgen för att möta Vallentuna och Väsby i tuffa fighter.



Östersund sämst av alla Allettan-lag i cirklarna (42,11%)

Tittar man på tekningsstatistiken i den norra Allettan är det ganska rimliga siffror. De som är sämst på att teka är lag som också ligger i botten av tabellen, så som Piteå, Teg och Kiruna IF. Med ett gigantiskt undantag. Östersund tillhör topplagen i serien, men är med sina 42,11% sämst av samtliga Allettan-lag i tekningscirklarna så här långt. En intressant iakttagelse, speciellt som laget är så pass starkt defensivt.



Östersunds hemmanolla (två matcher två nollor)

Än så länge har Östersund inte släppt in ett enda mål i sin hemmaborg. Målvakterna Robin Christoffersson och Carl Hjälm har fått varsin hemmafight i inledningen av Allettan och än har ingen av dem behövt kapitulera.



Hudiksvall det målgladaste laget av alla (22 mål på fyra matcher)

Jag har varit inne på det i tidigare inlägg, men Hudiksvall har chockat med sitt friska målskytte i Allettans inledning. Laget var ineffektivt och gjorde inte jobbet fullt ut i grundserien, men i öppningen av spetsserien har puckarna regnat in framåt. På fyra spelade matcher har Hudiksvall pryglat in hela 22 puckar. Ett snitt på 5,5 mål framåt per match. Efter onsdagens strafförlust med 4-5 hemma mot Lindlöven uttryckte man besvikelse över att ha varit ineffektiva. Då hade man ändå mäktat med fyra kassar. Ett gott tecken.



Matchvinnaren Elliot Lorraine (två GWG)

Precis som Viktor Lennartsson i Nybro har Elliot Lorraine visat sig vara den som ska göra det i Väsby. Stockholmarna har lyckats vinna två av de tre matcher som de spelat och det är Lorraine som avgjort båda. Senast på straffar borta mot Lindlöven.