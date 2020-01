Tröjorna till All star-eventet är nu officiella

Nu är tröjorna till NHL:s All star-event släppta. Med värdstadens St. Louis Blues musikkoppling som inspiration till kreationerna kommer hemmastället i en grå nyans medan bortastället kommer att vara vitt.

Den 24-25 januari kommer säsongens All star-event utspela sig i St. Louis. Fyra svenskar är uttagna till eventet (Jacob Markström, Elias Pettersson, Victor Hedman och Jakob Silfverberg) och fler kan det eventuellt bli då en plats i vardera lag fortfarande är öppen.

Under kvällen släppte NHL i samarbete med Adidas årets tröjor till eventet. Eftersom det är St. Louis som anordnar eventet så kommer det en rad musikkopplingar med tröjorna. På framsidan av tröjan finns fem stycken silvriga linjer som ska efterlikna de linjer som du finner på ett notblad. De silvriga linjerna är inspiration hämtat från stadens ikoniska symbol ”Gateway Arch” som står som monument i staden.

🔥🔥🔥🔥



The 2020 @Honda #NHLAllStar Game jerseys by @adidashockey are here! pic.twitter.com/wy43BEQKXj