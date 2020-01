TV: Här hamnar rookien i slagsmål – med Zdeno Chára

Ny tränare, samma gamla jobbiga resultat.

Nashville Predators fick inget lyft av att ha en ny coach i båset. Efter ett tumultartat dygn där Peter Laviolette fick sparken och snabbt ersattes av John Hynes ställdes Predators mot Boston Bruins hemma i Bridgestone Arena i natt.

Fjolårets Stanley Cup-finalister vann med 6–2 och gav Preds sin sjätte förlust på de tio senaste matcherna. Predators är därmed fem poäng utanför en slutspelsplats.

Matchens mest omtalade händelse var att Nashvilles ryske rookie Jakov Trenin hamnade i slagsmål med den 20 år äldre Zdeno Chára i den tredje perioden. Trenin, med åtta matchers NHL-erfarenhet, delade ut en tackling på Cháras backpartner Charlie McAvoy varpå spelarna rök ihop.

Faktum är att Trenin, trots sin brist på centimeter och erfarenhet gentemot Chára, fick in en smäll på den slovakiske jätten.

Oh man Chara ATE ONE from Yakov Trenin here pic.twitter.com/8yQ7a8QGK4