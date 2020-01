Sparkad förra månaden – nu tar han över Nashville

Det var den tidigare NHL-målvakten Kevin Weekes, numera expert på NHL Network, som kom med uppgifterna John Hynes skulle presenteras som ny coach för Predators under tisdagen. Kort därpå gick klubben ut med pressmeddelandet som bekräftade uppgifterna.

– John Hynes är en smart ung coach och en stor ledare som både kan utveckla unga spelare på ett effektivt sätt som att framgångsrikt motivera veteraner, säger general managern David Poile i ett pressmeddelande.

– Vi älskar hans resumé som coach och är övertygade om att han har lärt sig något vid varje stopp i karriär och har det som krävs för att få ut maximalt av potentialen i vårt lag.

Utnämningen av Hynes som ny coach kom mindre än ett dygn efter att Nashville Predators avskedat Peter Laviolette efter fem och en halv säsong i klubben. Laviolette tog över Predators 2015 och förde laget till Stanley Cup-final under sin andra säsong i båset.

Inför den här säsongen hade Predators satsat hårt på att bli en Stanley Cup-utmanare igen. De plockade bland annat in Matt Duchene som free agent. Resultaten har dock uteblivit och laget befinner sig utanför slutspelsplats halvvägs in på säsongen.



John Hynes fick själv sparken av New Jersey Devils så sent som 3 december. Detta efter en svag säsongsstart trots att klubbledningen satsat hårt på at förstärka laget inför säsongsstarten. Nashville Predators blir 44-åringens andra NHL-klubb efter Devils.

Hynes blir Nashvilles tredje coach efter Barry Trotz och Laviolette. Trotz hade hand om laget från det att det äntrade ligan 1998 till de att han lämnade 2015 och tog över Washington Capitals.

**Breaking News** As per what I’m told @PredsNHL will be announcing John Hynes as their new Head Coach. It was my hunch last night.

Told it will be made official today.

@NHL @NHLNetwork #HockeyTwitter