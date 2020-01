Inte spelat sedan november – kaptenen närmar sig återkomst

I senaste matchen mot Frölunda gjorde backen Craig Schira efterlängtad comeback i Röglelaget. Nu närmar sig nästa spelare sig sin återkomst i Ängelholmslaget.

Lagkaptenen Mattias Sjögren, som inte spelat sedan mitten av november, kan vara redo för spel redan nästa vecka. Han har än så länge inte tränat på is med laget, men har under veckan kört isträningar på egen hand.

– Han har kört på is måndag och tisdag på egen hand. Tanken är att han ska fortsätta att stegra sin belastning under veckan. Han har tränat på väldigt bra och jobbat hårt, säger Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip till Helsingborgs Dagblad.



Sjögren har stått för åtta poäng (1+7) på 19 matcher för Rögle den här säsongen.

ÄVEN LANDSLAGSBACKEN SKADAD

Bortsett från Sjögren har Rögle fortfarande Éric Gélinas, Nick Sörensen, Adam Edström samt landslagsbacken Niklas Hansson på frånvarolistan. Den hjärnskakning som Sörensen ådrog sig gör att han är borta tills vidare, medan Gélinas möjligtvis kan stegra upp träningen nästa vecka, säger Alvengrip till tidningen.

Både Edström och Hansson kan vara tillbaka kring månadsskfitet.

– Första prognosen vi satte på runt en månad för Niklas kommer att stämma ganska väl, även om det alltid kan slå på någon vecka eftersom alla skador inte är identiska. Den tidsplanen känns rimlig, säger Alvengrip.