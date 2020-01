Nu får "Henkes arvtagare" sin första chans i NHL

New York Rangers har en pikant målvaktssituation den här säsongen. Henrik Lundqvist, som fyller 38 år i mars, har ytterligare en NHL-säsong kvar efter den här medan ryssen Alexandar Georgijev, 23, som stundtals har imponerat mellan stolparna, ska ha nytt kontrakt efter den här säsongen.

Men det är i AHL klubbens kanske mest spännande målvaktsnamn har huserat den här säsongen. Efter tålmodig väntan fick Rangers över ryssen Igor Sjestjorkin från KHL och SKA Sankt Petersburg den här säsongen. 24-åringen har länge ansetts vara en av de bästa målvakterna utanför NHL och dubbats till "Henrik Lundqvists arvtagare".

Under första halvan av säsongen har Sjestjorkin spelat för farmarlaget Hartford Wolf Pack – och dominerat fullständigt. Efter 23 matcher i AHL har han stoppat 93,2 procent av skotten, bäst av alla målvakter i ligan, och blivit uttagen till farmarligans All-Star Game.

Nu väljer Rangers att kalla upp Sjestjorkin – trots att både Lundqvist och Georgijev är friska och krya.

Enligt New York Posts hockeyskribent Larry Brooks tyder det mesta på att han kommer att NHL-debutera mot Colorado Avalanche i Madison Square Garden natten mot onsdag. Han skriver också att anledningen till att Rangers kallar upp honom tros vara att han har en klausul i kontraktet som gör det möjligt för honom att återvända till KHL om han inte får speltid i NHL.

På meritlistan har Igor Sjestjorkin bland annat ett OS-guld med Ryssland samt en Gagarin Cup med SKA Sankt Petersburg.

Shesterkin recall is not related to goaltending health issues. No word at this point, team practices at 11, but expect Shesterkin to get the assignment tomorrow at MSG v Colorado. They didn't bring him here to dance.