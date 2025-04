Från Hammarö – till U18-VM: ”Vi går för guld”

Som U14-spelare möttes Joe Wahlund och Malte Vass för första gången.

Nu ska backarna, med Hammarö HC som moderklubb, båda spela U18-VM med det svenska landslaget.

– Vi hänger mycket med varandra, på hallen och i skolan, men vi står ut med varandra, säger Vass till hockeysverige.se.

Joe Wahlund och Malte Vass inför avresan till U18-VM. Foto: Simon Eld.

Dagen innan avresan till Frisco, USA, kom beskedet från förbundet. William Håkansson behövdes av Luleå i SM-semifinalen och plötsligt stod istället Joe Wahlund där på Arlanda för att resa med Småkronorna till U18-VM. Detta som en av två (!) backar med Hammarö HC som moderklubb.



– Jag fick reda på det igår (14 april) så det var bara att ställa in sig på att åka med. Det ska bli skitkul, säger 18-åringen till hockeysverige.se.

– Det är jättekul. Alla gånger jag har varit med så har Joe också varit med så vi har blivit lite resekompisar, fyller Malte Vass i efter att Färjestad-duon checkat in sitt bagage.



Backtalangerna har dock varit mer än resekompisar när de samlats med landslaget under säsongen. För att hitta första gången de spelade tillsammans behöver vi nämligen backa hela vägen till tiden då de båda spelade U14-hockey i just Hammarö HC.



– Var kan det ha varit… börjar Wahlund om var de spelade ihop först och fortsätter:

– Vi spelade i lite olika åldrar, men det kanske var där i U14-åldern någonstans i någon slags cup. Nordic Youth Trophy kanske. Vi hängde mycket ett tag, men kanske inte direkt i början.

– Nej inte i början, men sen blev vi jättebra kompisar efter typ U15 eller U16, fortsätter Vass.



Så var det, och så har det förblivit.



När talangerna från Karlstad kliver ut på isen för att spela premiären i U18-VM skriver de ett nytt kapitel på resan som de gjort tillsammans – hela vägen från Hammarö till Färjestad, samt i Thomas Paananens landslag.



– Det är skitkul. Det ger lite extra på träningar också, att man tävlar mot varandra. Sen går vi i samma klass också, så vi är bra polare, säger Wahlund:

– Ja, vi hänger mycket med varandra, på hallen och i skolan så det blir mycket, men vi står ut med varandra, fortsätter Vass.



Vem har bäst betyg i skolan?

– Den är jämn faktiskt, säger backarna.



Jämnt åt rätt håll?

– Ja, det är godkänt i alla ämnen, så det är bra.

Två resor – samma moderklubb: ”Lärde sig mycket”

Även om Joe Wahlund var uppskriven som reserv när första truppen till U18-VM togs ut så var han faktiskt först av de två att spela i blågult.



Tvåvägsbacken spelade nämligen under en tid med de som var två år äldre i Hammarö (födda 2005), och blev uttagen i U16-landslaget efter TV-pucken 2022/23, medan Malte Vass gjort en raketresa in i gruppen efter ett starkt J18-slutspel i fjol.



Den gemensamma nämnare är dock Hammarö, som de både lyfter som ett bra ställe att inleda resan på.



– Hammarö var jättebra tror jag. Det var en rätt bra klubb och det var bra tränare som man lärde sig mycket av. Sen var det ganska normalt att gå från Hammarö till Färjestad, så det var en ganska enkel resa så att säga, säger Malte Vass.



Var det någon tränare där som betydde lite extra?

– Det är ju några stycken. Lennart Karlsson, börjar Wahlund.

– Ja, Lennart hade vi ju tillsammans då. Annars hade vi lite olika tränare. Joe var lite mer med 05:orna och jag var lite mer med 07:orna.



Trodde ni då att ni skulle spela ett U18-VM tillsammans?

– Nej det trodde man kanske inte. Det är jättekul att vi båda är här nu. Från Hammarö, säger Vass.

”Ser en stor och tuff back – försöker hänga på”

Wahlund gjorde sina första matcher med Färjestads U16 redan 2021/22, men fick till säsongen efter sällskap av Malte Vass. Därifrån har de utvecklats till storvuxna landslagsbackar som båda varit med runt A-lagstruppen under 2024/25.



– Ja, men det gör man väl, säger Wahlund om att ta inspiration från varandra och fortsätter med ett skratt:

– Man ser varandra hela tiden, så… man ser en stor och tuff back som man försöker hänga på ibland.

– Det blir mycket att tävla mot varandra, man vill ju vara bättre än den andra. Jag tror man lär sig mycket av det också, säger Vass.

Joe Wahlund och Malte Vass. Foto: Bildbyrån (montage).

Joe, hur skulle du beskriva Maltes styrkor?

– Han är tuff att möte. Han är hård. Det skulle jag säga.



Malte, hur skulle du beskriva Joe?

– Joe har lite bättre händer och är lite mer skicklig, men han är duktig i försvarszon också så han är ändå en tvåvägsback.



Premiären i U18-VM spelas mot Schweiz efter en lång resa från Sverige, samt 8–3 mot Kanada i genrepet.



– Det blir mycket serie och sova, säger Vass inför resan och nickar mot Joe.



Han är bra på att sova?

– Jag skulle vilja vara lika bra, skrattar Vass.

– Men det blir väl att sova och kolla på serier kanske. Snacka med varandra.



Hur tror ni det går i mästerskapet?

– Jag tror på guld, säger båda i kör innan Vass fortsätter:

– Vi har ett jättebra lag och vi går bara för guld.