Sista truppen – inför U18-VM: “Spännande”

En sista samling återstår innan Sverige ska spela U18-VM Dam.

Här är Andreas Karlssons trupp – efter segern i hemmaturneringen.

– Det känns på många sätt spännande, säger förbundskaptenen i ett pressmeddelande.

Andreas Karlsson, Ebba Hesselvall och Maja Helge. Foto: Bildbyrån (montage).

Damernas U18-VM i Finland närmar sig med stormsteg – MEN innan nedsläppet 5 januari ska talangerna samlas en sista gång för ett genrep.



Nu har förbundskapten Andreas Karlsson presenterat sin trupp till decembers 4-nationsturneringen i Mäntsälä.



– Sista samlingen för oss innan det är dags att ta ut VM-truppen. Det känns på många sätt spännande. Spel- och lagmässigt ska vi bygga vidare på hemmaturneringen i november och ta ytterligare kliv mot hur vi vill se ut när det är dags för VM. Vi får chansen att mäta oss med tre riktigt bra lag och det i sig är något väldigt positivt inför det som väntar, säger Karlsson i ett pressmeddelande.



Från senaste samlingen då man ställdes mot Slovakien och Tjeckien hemma i Haninge har ett fåtal förändringar gjorts, men Ebba Hesselvall, född 2009, behåller sin plats. I den turneringen (i Haninge) var det Sverige som tog hem segern efter fyra raka vinster.

Truppen

Målvakter

Maja Helge, Frölunda HC

Jorinde Heller, Linköping HC

Backar

Malva Lindgren, HV71

Nellie Svensson, Frölunda HC

Ebba Westerlind, Frölunda HC

Wilma Georgny, Djurgårdens IF

Lovisa Norström, Brynäs IF

Elsa Åberg, MoDo Hockey

Meja Andersson, IF Troja-Ljungby

Forwards

Miranda Lindström, MoDo Hockey

Tilde Grillfors, Brynäs IF

Evelina Arvidsson, HV71

Edit Danielsson, Frölunda HC

Moa Johannesson, MoDo Hockey

Matilda Österman, Brynäs IF

Ida Melin, Brynäs IF

Inez Nygren, Luleå HF

Elsa Pallin, MoDo Hockey

Linn Mattsson, Djurgårdens IF

Tilda Edsman, AIK

Ebba Hesselvall, Södertälje SK

Lovisa Engström, MoDo Hockey

Spelschema

Fredag 13 december

14.00 Finland-Sverige



Lördag 14 december

17.00 Sverige-Schweiz



Söndag 15 december

10.00 Tjeckien-Sverige