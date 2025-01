En seger från medaljmatch: ”Tror hon avgör”

Sverige vann mot Japan och kom tvåa i sin grupp. Nu väntar Schweiz i en kvartsfinal – U18-landslagets sista hinder för en medaljmatch.

– Jag förväntar mig en hyfsad jämn match, men som vi också ska kunna vinna med några mål, säger stortalangen Ebba Hesselvall till Hockeysverige.se.

Ebba Hesselvall och Sverige går för en semfinal. Foto: Bildbyrån, Ronnie Rönnkvist och SVT (skärmdump).

Imorgon med matchstart 9.00 inleder Sverige slutspelet i U18-VM med kvartsfinalmatch mot Schweiz. Det efter att slutat tvåa i sin grupp efter USA. Grundserien avslutades med seger mot Japan efter förlängning med 5-4. I förlängningen blev Södertäljes Ebba Hesselvall matchvinnare med sitt 5-4 mål.



– Jag tycker att vi gjorde en okej match mot Japan, men också att vi kan mycket bättre. Vi måste gå ut från start, verkligen visa vad vi kan och spela som ett lag berättar Ebba Hesselvall för hockeysverige.se.



U18-landslaget tog ledningen i matchen mot Japan med 1-0, men tappade sedan till 3-1.



– Först blev vi ganska deppiga, men började sedan peppa igång i båset. Det var mycket att alla ville göra saker själva i början, vilket förstörde mycket. Sedan började vi spela som ett lag.

– Det var mycket ”pepp” i båset, att bara fortsätta köra och inte gå ner oss.



Hur var känslan då du fick sätta avgörande pucken?

– Det var riktigt skönt att få sätta dit den efter att jag haft många lägen under matchen.

– Ebba (Westerlind) tog upp pucken efter kanten och sköt. Samtidigt gick jag på mål och kunde slå in returen, säger Ebba Hesselvall som var nöjd med sin prestation i matchen.

– Jag tycker ändå att jag gjorde det bra. Gjorde det jag kunde på isen, backcheckade, gick in i närkamperna och tog lägena som kom.

”Mycket mer fart och skicklighet här”

De flesta i turneringen är två år äldre än du, har det varit tufft att kliva upp på den nivån som är på ett U18-VM?

– I början var det mycket tuffare än vad jag känner att det är nu. Jag känner att jag kommit in i det mer och mer under varje match och träning.



Är det stor skillnad hockeymässigt jämfört med att spela i NDHL?

– Ja, det är en väldigt stor skillnad eftersom dom flesta här i vårt lag spelar på SDHL-nivå så är det mycket mer fart och skicklighet här.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Ebba Hesselvall avgjorde senaste matchen för Sverige.

Nu väntar kvartsfinal mot Schweiz.



– Vi har mött Schweiz i en träningsmatch innan VM. Den vann vi, men vi vet att Schweiz är ett bra lag med många duktiga spelare. Vi ska gå ut med rätt inställning och se till att ta dom.

Sverige går för en semifinal: ”Ska kunna vinna med några mål”

Vilka förväntningar har du på själva matchbilden?

– Jag förväntar mig en hyfsad jämn match, men som vi också ska kunna vinna med några mål.



Vad kommer bli nyckeln till en vinst?

– Att vi börjar med att spela enkelt från start, börja med grunderna. Efterhand lägger vi till svårare delarna och då kommer också målen.



Vem avgör kvartsfinalen mot Schweiz?

– Jag tror att Edit Danielsson gör det. Hon har varit riktigt duktig i den här turneringen, avslutar Ebba Hesselvall.