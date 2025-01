Speltips 11/1 inför Timrå IK – Skellefteå AIK

Fin träff i torsdags på Timrå som vann enkelt borta i Jönköping över HV 71. Nu tar medelpadingarna sig an ett Skellefteå som svajar med sin form. Varför ändra ett vinnande koncept? Med det sagt, Timrå moneyline (inklusive förlängning och straffar) spelas.

Mina fem främsta motiveringar till dagens speltips:

Skellefteå har bara en seger på de tre senaste och den kom efter förlängning

Skellefteå har blivit nollat i målkolumnen i två av de tre senaste matcherna

Skellefteå har haft en diger frånvarolista och senast fick både Frans Haara och Valter Lindberg tacka nej innan match på grund av sjukdom. Oskar Vuollet, Zeb Forsfjäll saknades också och sen tidigare Måns Forsfjäll, Andreas Johnson och Linus Lindström

Timrå har två målvakter topp-8 i statistiken, där Tim Juel är bäst i ligan med 92,83% räddningar. Båda är före Skellefteås etta Linus Söderström

Timrå har tagit tio poäng på de fem senaste omgångarna, till skillnad från Skellefteås fem

Bättre inställning i Jönköping

Timrå hade en bättre glöd, passion och inställning i mötet med HV 71 än vad man visade upp innan mot Växjö. Det blev en tändvätska för spelarna att fått ta del av Olli Jokinens sågning inför mötet med HV 71. Jacob Johansson var tillbaka i målet och skötte sig på topp samtidigt som Oliver Kapanen och Emil Pettersson fortsatte i poängprotokollet, bägge spelarna har poäng i fem av de sex senaste omgångarna nu. Segern var lika rättvis som övertygande och det är ett homogent, stabilt Timrå som kan fördela sin poängproduktion över hela laget, som ska ses som ganska klara favoriter mot ett vacklande Skellefteå.

Anton Lander var åter i spel men Oliver Johansson missade matchen mot HV71. Han är ett frågetecken här. Didrik Strömberg har varit sjuk men är på väg tillbaka. Saknas gör Tim Erixon och Emil Melander.

Skellefteå sköt 43 skott mot Linköpings Jesper Myrenberg utan att få in pucken. Ineffektiviteten är ett av Skellefteås huvudbry just nu, flertalet av avsluten får anses som rätt tama försök, och ska man besegra Timrå behövs bättre och mer distinkt kvalitet. Målvakten Linus Söderström hade heller inte en av sina bästa dagar i målet och det kanske är dags för att byta in Gustaf Lindvall mot Timrå. Lindvall som faktiskt stått vid lagets två senaste vinster, borta mot Modo och hemma mot Frölunda.

Inbördes möten

19/12-24 Skellefteå – Timrå 3-0

12/10-24 Timrå – Skellefteå 4-2

Timrå har 5-2-3 på de tio senaste och 2-2-1 de fem senaste hemma

Powerplay/Boxplay 27,27%-80,60%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 2,83-2,34

Skotteffektivtet 10,90%

Skellefteå har 5-1-4 på de tio senaste och 2-1-2 de fem senaste borta

Powerplay/Boxplay 24,36%-78,41%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 2,85-2,94

Skotteffektivitet 9,75%

Timrås seger i höstas hemma mot Skellefteå är faktiskt den enda sett över lagens fem senaste möten i SCA Arena. Formen talar ändå för hemmalaget här som kan rycka ifrån Skellefteå i tabellen, sju poäng skiljer just nu.

Timrås odds 1,78 hos bet365 att vinna inklusive förlängning och övertid är spelbart och värt 2/5 units. Lycka till!

