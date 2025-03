Speltips 23/3 inför Frölunda HC – Timrå IK

Tim Juel är ett spöke för Frölunda verkar det som, ligans bästa målvakt enligt statistiken. Idag måste Frölunda få utdelning och jobba stenhårt framföra Juel och Timrås mål om göteborgarna ska kvittera matchserien. Jag utgår från att man lyckas men det kommer kosta.

Mina fem främsta motiveringar till dagens speltips:

Frölunda har inte råd att tappa ännu en hemmamatch

Frölunda avslutade SHL:s grundserie bättre än Timrå

Frölundas powerplay var bäst i grundserien

Frölunda släppte in minst mål per match i ligan

Hemmaplan

Frölunda utjämnar

Frölunda hamnade i underläge två gånger om i fredags och fick slita för att komma in på Timrås kasse. Idag behöver spelarna upp en nivå till och framför allt vara lite hetare vid Timrås mål där Tim Juel fick dominera senast. Timrå var också bättre överlag att komma in på Frölundas mål där hemmalaget inte var tillräckligt resoluta och griniga mot Timrås forwards. Första målet är nog extremt viktigt i just den här matchserien. Bägge lagen är bra att försvara sig, Frölunda var bäst i grundserien sett till färst insläppta mål per match. Senast var ändå Lasse Johansson i målet mänsklig och ska åtminstone ha ett av målen, törs Roger Rönnberg göra ett målvaktsbyte till Tobias Normann eller kör han med Lasse rakt igenom? Att Erik Thorell verkar vara åter är positivt för laget och kedjan med Thorell-Ruotsalainen-Cederqvist kan få en nyckelroll i eftermiddag.

Linus Nässén, Wiktor Nilsson, Erik Thorell, Albin Sundin och David Edstrom saknades senast där endast Thorell verkar vara på väg in i laget till idag.

Timrå fick matchen dit man ville senast och när vi trodde att hemmalaget skulle ta över i tredje perioden ville Timrå och Sebastian Hartmann annat. Det var ett styrkebesked av Timrå som trots en svag form i slutet av grundserien kom ut starkt och visade lite mer aggressivitet än vad Frölunda gjorde. Tim Juel är en toppmålvakt och han kommer sättas på ännu mer prov i eftermiddag. Orkar han stå emot ännu en gång? Det sliter att spela inför ett fullsatt Scandinavium och återhämtningen är en nyckel. Har Timrå kylan och stabiliteten att komma upp lika som senast är frågan? Jag tror det blir tuffare idag för gästerna, det är lite av all-in för Frölunda nu eftersom det lär blir oerhört svårt att lyfta sig med 0-2 i matchserien efter två hemmamatcher.

Tim Erixon, Didrik Strömberg och Emil Melander är backtrion som fortfarande saknas.

Inbördes möten

21/3-25 Frölunda – Timrå 2-4

25/2-25 Timrå – Frölunda 5-2

23/1-25 Timrå – Frölunda 2-4

31/10-24 Frölunda – Timrå 2-1

17/10-24 Frölunda – Timrå 2-1

Frölunda har 4-2-4 på de tio senaste och 1-1-3 de fem senaste hemma

Powerplay/Boxplay 28,86%-81,40%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 2,64-2,20

Skotteffektivtet 10,44%

Timrå har 5-1-4 på de tio senaste och 2-1-2 de fem senaste borta

Powerplay/Boxplay 22,22%-81,45%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 2,72-2,41

Skotteffektivitet 10,31%

Frölunda har knappast råd att tappa den här matchen och behöver skruva upp spelet lite till. Det är svårt att komma åt Timrå men man har lyckats på hemmaplan tidigare under säsongen.

Frölunda att vinna inklusive förlängning (moneyline) spelas till 1,73 hos ComeOn med 2 units. Lycka till!

Spelstopp söndag 15.00