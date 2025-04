Jokinens fina ord: ”Hoppas du får lämna med en parad”

Timråtränaren Olli Jokinen var missnöjd efter uttåget i kvartsfinalen.

Ändå skickade han en hyllning till Frölunda och tränaren Roger Rönnberg.

— Frölunda är det vi strävar efter att vara i Timrå, säger Jokinen på presskonferensen.

Olli Jokinen tackar för matchserien och passar på att hylla Roger Rönnberg. Foto: Timrå IK/skärmdump.

Timrå har gjort sitt för säsongen när de under gårdagens match förlorade mot Frölunda. Timråtränaren Olli Jokinen hade hoppats på mer. Han tycker att den tredje kvartsfinalen, framför allt den första perioden i den matchen, var avgörande för serien. Då fick Timrå inte in pucken i mål bakom Lars Johansson och Frölunda vann till sist på övertid.



Trots en tung förlust i kvartsfinalserien hyllar Jokinen Frölundas organisation och tränaren Roger Rönnberg. Jokinen menar att det är rätt lag som vinner serien till slut och önskar Frölunda lycka till framöver.



— Vi ville förstöra din fest, det var vårat mål, skrattar Jokinen och fortsätter:



— Nu hoppas jag att ni får eran parad och att du får lämna klubben på topp. Fantastisk organisation, vi har mycket respekt för Frölunda. Det var en ögonöppnare för mig. Detta är mitt fjärde år som tränare och det enda jag hörde under tre år som tränare i Finnland var alltid positivt om Frölunda hit och Frölunda dit. Så det är även utanför Sverige som denna organisation får mycket respekt.

”Otroligt bra jobb”

Jokinen tycker att Frölunda har en tradition av att vinna, att vinnarmentaliteten sitter i föreningen. Jokinen menar att Frölunda har jobbat på detta i tolv år sedan Roger Rönnberg kom in i föreningen, medan Timrå enbart har gjort det i 11 månader.



— Frölunda är coachade på ett mycket bra sätt. De har en tradition av att producera bra egna spelare. Varje europeisk toppspelare vill kunna gå till Frölundas akademi. Så, otroligt bra jobb du har gjort under dina tolv år i klubben. Otroligt, otroligt bra jobb. Frölunda är det vi strävar efter att vara i Timrå någon dag, säger Jokinen.



Jokinen berättar att Timrå har tagit sitt första steg mot att bygga traditionen och kulturen som Frölunda redan har. Vidare förklarar Jokinen att man behöver förlora och ha det tufft om man så småningom ska stå där som vinnare.



Avslutande trycker Timråtränaren på att klubben har en ljus framtid. Jokinen är väldigt stolt över sitt lag och ser nu fram emot nästa säsong med stora förväntningar. För Timrå gäller det nu att förbereda sig inför den kommande säsongen med förhoppningar om att ta ytterligare kliv mot ett möjligt guld.