Skellefteås slutspelsjoker? ”Kommer följa med”

Så sent som i lördags gjorde Linus Lindström säsongsdebut med J20-laget.

Nu åker ”Lirre” med Skellefteå till Karlstad för kvartsfinalen mot Färjestad.

– Han kommer att följa med på resan, säger Andreas Falk till Norran.

Linus Lindström. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg.

När Linus Lindström drog på sig Skellefteåtröjan för att spela med J20 förra helgen (15/3), gjorde han det för första gången sedan den femte och sista SM-finalen mot Rögle i fjol. Nu rapporterar Norran att den 27-årige forwarden följer med SHL-laget till Karlstad för de två första kvartsfinalmatcherna med Färjestad.



– Han kommer att följa med på resan, men sedan får vi se om han är uttagningsbar och kan spela, säger tränaren Andreas Falk till tidningen.



”Lirre” har tränat med laget under de senaste veckorna, men fanns inte på is under torsdagen.



– Om det fungerar så ska det bli riktigt roligt. Det är den roligaste tiden och kanske får man komma in då, sade Lindström till Norran inför sin säsongsdebut med J20.



Matchen med juniorlaget avslutades med två assist och hela 9–2 mot Almtuna, men den form Lindström visade upp i fjolårets slutspel är säkerligen en bit bort. Då stod han för tre mål och fem framspelningar innan det blev dags att lyfta Le Mat-pokalen. Sedan dess har han funnits på Skellefteås skadelista och kämpat sig tillbaka för att återigen få göra avtryck.



– Vi har med oss en bra känsla från grundserien, och det kommer från att vi började spela bättre hockey på slutet. Den hockey som vi vill spela. Sedan kommer det att vara en nivå upp i allt nu, speciellt i de första matcherna innan man har hunnit pissa revir, säger Falk till Norran.

Pudas stannar hemma

När det gäller kaptenen, Jonathan Pudas, är läget dock annorlunda.



Den 31-årige backstjärnan, som inte har spelat sedan 27 februari, kommer inte att finnas med på resan söderut. Istället blir han hemma i Skellefteå för att träna upp kroppen inför en eventuell comeback efter skadan i grundseriematchen med Leksand.



– Han stannar hemma och tränar, säger Falk till Norran.