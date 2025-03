Hamnade i bråk – i båset: ”Då går det en säkring hos mig”

Det hettade till rejält mellan HV71 och MoDo i den tredje kvalmatchen med flera bråk och gruff.

William Ignberg Nilsson var då i fokus och hamnade bland annat i bråk med MoDos reservmålvakt (!) Olle Eriksson Ek i båset.

– Jag vet inte varför han skulle börja reta upp mig, säger Eriksson Ek.

– Det var bara något som kom från ingenstans, säger Ignberg Nilsson.

Just nu: Erbjudande på Hockeysverige Plus. Bli plusmedlem – med 25 procents rabatt.

William Ignberg Nilsson hamnade i luven med MoDos reservmålvakt Olle Eriksson Ek. Foto: TV4/Skärmdumå

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det hade varit ganska snälla matcher mellan MoDo och HV71 uppe i Örnsköldsvik. Men när SHL-kvalet vände ner till Jönköping blev det en helt annan hetta mellan de båda lagen.

Efter 60 minuters hockey hade HV vunnit matchen med 5-0, och 44 utvisningsminuter hade delats ut mellan de båda lagen. En av spelarna som var i centrum för det mesta var HV71:s forward William Ignberg Nilsson.

Med bara några få minuter kvar av matchen brakade det loss rejält vid MoDos bås. Ignberg Nilsson hamnade då i luven på MoDos reservmålvakt Olle Eriksson Ek som satt i båset, vilket ledde till att flera andra MoDo-spelare kom dit för att dra loss HV-forwarden.

Olle Eriksson Ek om bråket: ”Fick plcken i pannan”

Olle Eriksson Ek mötte sedan media och gav sin version av situationen.

– Jag vet inte riktigt vad som hände. Jag tror att han tog fel bås och för att inte få honom i knät satte jag upp armen och sedan blev det lite ”vev”, säger Eriksson Ek.

Trodde du att han var på väg in i båset?

– Ja, absolut. Annars skulle han väl inte hänga på sargen om han inte är på väg in. Jag satt där och han borde ju inte hoppa in där jag sitter. Hans ben var ju på mitt ben.

Olle Eriksson Ek knuffade ner Ignberg Nilsson varpå HV-forwarden tog tag i målvaktens plockhandske och kastade den sedan tillbaka på Eriksson Ek.

– Han sade ingenting, det hörde jag inte. Han brukar inte prata så mycket utan det… Det var inget snack utan jag fick plocken i pannan och sedan åkte han därifrån, säger målvakten.

William Ignberg Nilsson svarar: ”Går en säkring hos mig”

William, hur ser du på situationen? Vad var det som hände?

– Det händer ju allt möjligt i stridens hetta. Det var bara något som kom från ingenstans, säger Ignberg Nilsson själv och fortsätter:

– Min klubba går av där och jag ville fort gå av och att det skulle komma in nytt och fräscht folk. Då hoppade jag in där mellan båsen och innan jag riktigt hinner över puttar deras gubbe, målvakten, ut mig. Jag får tag i hans plock tror jag och ramlar till backen. Då går det en säkring hos mig och kommer upp igen och ger tillbaka den där handsken.

Olle Eriksson Ek och William Ignberg Nilsson ser olika på händelsen. Foto: Bildbyrån/Montage

William Ignberg Nilsson hade dock en annorlunda syn än Eriksson Ek på det hela och menade att han inte var på väg in i MoDos bås utan i stället försökte hoppa in i utrymmet mellan båsen.

– Jag tycker att jag hoppar in mellan reportrarna, eller experterna, där mellan båsen, säger Ignberg Nilsson.

Förvåningen över domslutet: ”Tycker det är konstigt”

Resultatet av det hela var att William Ignberg Nilsson fick en utvisning för ”roughing” medan Olle Eriksson Ek fick 2+2 för ”roughing” och ”holding the stick”. Ett domslut som målvakten inte höll med om.

– Det var konstigt. Men jag kan inte göra något åt det. Det tycker jag är konstigt, jag vet inte vilken klubba som jag skulle ha hållit i. Jag har sett det någon gång nu efteråt och det är ju han som slår mig med min plock. Jag vet inte, det var väl han som höll i mina grejer.

Tror du att han hoppade in i båset med flit för att försöka brusa upp något?

– Äsch, det tror jag inte. Jag vet inte varför han skulle börja reta upp mig. Det är väl ganska onödigt. Jag vet inte, det får du fråga honom. Jag tror att det är dumt att hoppa in i motståndarlagets bås om du vill starta något.

Olle Eriksson Ek menar dock själv att han inte ser så allvarligt på det hela.

– Jag tycker sådant är roligt. Det är inte så att jag blir arg på riktigt. Jag tycker inte att det var något fult så eller någon som visar dålig respekt. Jag står inte här och kokar, avslutar målvakten.